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Могилевчанка в форме полковника милиции выманила у людей $400 тысяч

  • 20.04.2017, 12:59

Женщина надевала форму и назначала встречи возле РОВД, чтобы «продать» конфискат.

В Могилеве милиция задержала мошенницу, которая обманула нескольких людей на 780 тыс. рублей - это около 400 тыс. долларов, сообщает УВД Могилевского облисполкома.

43-летняя могилевчанка в течение почти двух лет в родном городе, а также в Минске и Славгороде якобы продавала машины, квартиры, бытовую технику и представлялась то начальником Минской региональной таможни, то заместителем начальника ГАИ, то полковником милиции.

Женщина даже надевала милицейскую форму и назначала встречи возле РОВД, убеждала, что имеет доступ к конфискованному имуществу, которое вправе продавать. При этом явно занижала цену. После получения денег обещала вскоре предоставить товар и исчезала. Но во время очередной такой сделки мошенницу задержали.


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