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Сборщик камней ― самая распространенная вакансия в Городокском районе

  • 20.04.2017, 13:08
Архивное фото t-styl.info

Власти собираются рекрутировать для сбора камней 75 человек.

Как информирует сайт haradok.info, их требуется 75 человек для трёх организаций, а вообще, в районе 306 вакансий. Отмечается, что требования к образованию этих людей минимальны ― достаточно иметь базовое образование.За месяц работы предлагают зарплату от 265 рублей. Работа по сборке камней будет проводиться только до первой косовицы, которая начинаётся в июне.


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