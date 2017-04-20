Минчане взбунтовались против бывшего главаря БРСМ 19 20.04.2017, 13:39

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Жители улицы Восточной требуют остановить работы по реконструкции сквера возле ТЦ «Рига».

Реконструкцию сквера на улице Восточной за торговым центром «Рига», который не приводили в порядок 65 лет, местные власти анонсировали еще в прошлом году. Хотя решение о благоустройстве было принято еще в 2007 году. Но тогда финансирования не нашлось. На этой неделе в сквере начались строительные работы: территорию огородили забором, начали рубить деревья. Но местные жители выступили категорически против ремонта сквера и теперь требуют у властей остановить работы, сообщает tut.by.

«Мы за новые скамейки и фонари, но против любых площадок»

По проекту, преобразования в основном коснутся средней и северной частей сквера на Восточной. Здесь планируют привести в порядок пешеходные дорожки, поставить новые скамейки, сделать огороженную площадку для выгула собак, поставить площадку для проведения массовых мероприятий и сезонной торговли, велопарковку, спортивные тренажеры, площадки для волейбола, бадминтона, настольного тенниса, детские игровые комплексы и другое.

Как рассказывал в декабре глава Советского района Юрий Трущенко, на благоустройство сквера планируют потратить больше 1 миллиона рублей.

Ремонт планировали начать в феврале, но строительный забор с паспортом объекта появился в сквере лишь на этой неделе. В зеленую зону приехали рабочие и начали вырубку деревьев. Согласно информации на сайте администрации Советского района, из 603 деревьев в сквере под пилу пойдет 37 деревьев — из них 34 «по состоянию здоровья» — из 290 кустарников удалят 37. В качестве компенсации в районе высадят 2 дерева и 28 кустарников.

Когда в сквере началась вырубка, местные жители стали возмущаться и собрали около 300 подписей против ремонта. Подписи и обращение жители отнесли в администрацию Советского района и Мингорисполком. Одновременно решили обратиться за помощью к местному «депутату» и в среду вечером назначили ему в сквере встречу. «Депутатом» оказался новый генеральный директор УП «Киновидеопроката» Юрий Чечукевич (до назначения на эту должность был первым секретарем Минского городского комитета БРСМ – ред.).

Местные жители решили для начала ввести его в курс дела.

— Вы поймите, мы просили, чтобы деревья, которые будут рубить, как-то обозначили, чтобы мы видели, что они аварийные, — говорит местная жительница.

— Но главное, что нас возмущает, — это площадка для проведения массовых мероприятий и сезонной торговли. Нам она не нужна, нам не нужны тут мероприятия и торговля. Жители домов возмущены. Естественно все хотят новые дорожки, фонари, скамейки. Но никаких площадок. За домом № 30 есть баскетбольная площадка, старые теннисные столы. И никому это не надо. А нам тут хотят поставить еще несколько таких площадок. Кто будет ими пользоваться?

— Мы с супругой сами опрашивали два подъезда дома № 30 на Восточной: из 40 опрошенных 39 категорически против такого строительства, а один вообще отказался верить, что тут будет такой объект, — говорит местный житель Павел.

— Так какой объект? — уточнил «депутат» Юрий Чечукевич.

— Площадка для проведения массовых мероприятий и сезонной торговли. Нам про нее никто никогда не говорил, — ответил Павел. — О том, что в сквере что-то будут строить мы все узнали в прошлую пятницу, когда в сквер приехали рабочие «Зеленстроя» и начали рубить деревья. Ни оповещения, ни паспорта объекта здесь не было.

— Подождите, строить здесь не будут, здесь проводят капитальный ремонт сквера, поэтому паспорта объекта здесь быть и не должно, — сказал Чечукевич.

— Это неважно. Нам даже на словах никто не мог внятно ответить, что происходит. Поэтому у жильцов возникла паника. Из открытых источников нам удалось собрать информацию: так узнали про площадку и про вырубку 37 деревьев. Вместо них посадят только два дерева! Поскольку нам не предоставили никаких документов о том, что происходит, действительно ли рубят больные деревья, потому что некоторые выглядели здоровыми, мы обратились в администрацию района и Мингорисполком с требованием все нам разъяснить. Нас категорически не устраивает перспектива проведения в сквере массовых мероприятий и любой торговли в каком-либо виде.

В своем обращении к властям, местные жители обозначили три требования:

провести экспертизу вырубленных деревьев и предоставить им документы, что вырубка была законна и подтверждение того, что деревья были больными и нуждались в вырубке;

не ставить в сквере торговые площадки и площадки для проведения массовых мероприятий;

выставить на голосование возведение в сквере остальных объектов, которые есть в проекте: спортивных площадок для тенниса, волейбола, баскетбола, детских площадок.

— Может вместо площадок мы хотим клумбу с цветами, — добавляет Павел. — Может, кто-то из жителей и за площадку для проведения массовых мероприятий. Но чтобы это узнать, надо оповестить людей и узнать их мнение. Для этого нам нужна детализация всех объектов, которые будут тут построены, общественное обсуждение проекта и голосование. Если большинство проголосует за, то мы подчинимся. И по результатам голосования мы требуем внесения изменений в проект капремонта сквера. В городе и так очень много асфальта. Зачем нам еще 3 тысячи квадратных метров асфальта в сквере?

— А здесь будет асфальт или все-таки дорожки из плитки? Давайте апеллировать правильными терминами, ведь плитка и асфальт — разные вещи, — предложил депутат. — Но я вас услышал. Хочу сказать, что капитальный ремонт не предусматривает общественного обсуждения. Но, наверное, с вами действительно должны были обсудить планы. Поэтому будем как-то помогать.

— А стройку остановить как-то можно? — спросил мужчина.

— Ну, я же под бульдозер ложиться не буду, — засмеялся Юрий Чечукевич.

— Ну, вы, может, и не будете, а мы вот можем, — улыбнулся мужчина.

— А смысл? Надо действовать рационально, — предложил Чечукевич. — Уважаемые товарищи, вы вот собрали несколько сот подписей за то, чтобы работы здесь не проводились. Но, вместе с тем, могу сказать, что я три года подряд во время выборов в депутаты горсовета собираю подписи в районе. И главное требование жителей этого квартала всегда одно: провести реконструкцию сквера по улице Восточной. Весной и осенью, когда дорожки размываются, пройти здесь невозможно и люди возмущаются. Когда строились дома по улице Беды, мы договорились с инвесторами, чтобы они сделали территорию, прилегающую к универсаму «Рига». Небольшой кусочек они привели в порядок, остальное осталось, потому что это стоит денег. Каждый год мы пытались вносить в бюджет города строку о выделении финансирования на реконструкцию сквера. Но, к сожалению, экономическая ситуация сами знаете, какая была. Поэтому мы строили школы в Каменной горке и детские сады в Сухарево. Сегодня же, благодаря администрации Советского района и руководству Мингорисполкома, в бюджете нашлись финансовые ресурсы на благоустройство сквера. И это хорошо. Вместе с тем, я согласен с вами, что до начала работ надо было собрать жителей квартала и рассказать, что планируются такие-то работы. Выслушать ваше мнение.

— Мы все хотим, чтобы нам не сказали, а у нас спросили! — закричал молодой человек.

— Но, к сожалению, вам даже не рассказали, — продолжил депутат. — У тех, кто проводит ремонт — УКСа Советского района — есть все разрешительные документы на проведение работ. У меня, как у депутата, полномочий забрать разрешение нет. Поэтому я предлагаю поступить следующим образом: назначить встречу, хотя она и будет запоздалой, в актовом зале гимназии № 6 и провести на ней презентацию проекта. Пригласим туда ответственных за проводимые работы лиц, попросим детально рассказать, что здесь будет сделано: асфальт или плитка, площадка для торговли или чего-то другого.

— Мы за, давайте проведем встречу, — согласились местные жители.