Кира Найтли появится в «Пиратах Карибского моря» 20.04.2017, 13:44

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Кира Найтли

О возвращении актрисы в проект слухи ходили давно.

В Сети был обнародован международный трейлер фильма «Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки».

Судя по видео, в будущей ленте вновь появится героиня Киры Найтли.

О возвращении Найтли в проект слухи ходили давно. Данный трейлер является тому подтверждением, сообщает korrespondent.net.

Выход фильма в прокат ожидается в мае этого года. Режиссерами ленты выступили Хоаким Роннинг и Эспен Сандберг.

В главных ролях снимаются Джонни Депп, Джеффри Раш, Хавьер Бардем, Кая Скоделарио, Стивен Грэм, Брентон Туэйтс, а также Дэвид Уэнэм.