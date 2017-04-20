закрыть
20 апреля 2017, четверг, 17:27
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Кира Найтли появится в «Пиратах Карибского моря»

  • 20.04.2017, 13:44
  • 5,351
Кира Найтли

О возвращении актрисы в проект слухи ходили давно.

В Сети был обнародован международный трейлер фильма «Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки».

Судя по видео, в будущей ленте вновь появится героиня Киры Найтли.

О возвращении Найтли в проект слухи ходили давно. Данный трейлер является тому подтверждением, сообщает korrespondent.net.

Выход фильма в прокат ожидается в мае этого года. Режиссерами ленты выступили Хоаким Роннинг и Эспен Сандберг.

В главных ролях снимаются Джонни Депп, Джеффри Раш, Хавьер Бардем, Кая Скоделарио, Стивен Грэм, Брентон Туэйтс, а также Дэвид Уэнэм.


Мнение

Лукашенко полностью недееспособен
Лукашенко полностью недееспособен Владимир Некляев
Наш бой продолжается
Наш бой продолжается Максим Винярский
Архипелаг ЛУЛАГ
Архипелаг ЛУЛАГ Дмитрий Растаев
Стокгольмский синдром или сделка с КГБ?
Стокгольмский синдром или сделка с КГБ? Павел Знавец


Интервью

Станислав Шушкевич: Лукашенко теряет власть
Станислав Шушкевич: Лукашенко теряет власть
Дмитрий Бондаренко: Трусость некоторых правозащитников провоцирует новые репрессии
Дмитрий Бондаренко: Трусость некоторых правозащитников провоцирует новые репрессии
Роман Бессмертный: Пора остановить идиотизм Лукашенко
Роман Бессмертный: Пора остановить идиотизм Лукашенко
Евгений Афнагель: Войну с народом Лукашенко проиграет
Евгений Афнагель: Войну с народом Лукашенко проиграет