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Лукашенко: Мы на Западе никому не нужны

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  • 20.04.2017, 13:46
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ФОТО: GETTY IMAGES

Диктатор в очередной раз подтвердил главный вектор своей внешней политики.

Лукашенко заявляет, что Беларусь не отворачивалась от России на Запад, поскольку там она никому не нужна, пишет interfax.by.

«Любят покритиковать в России и налаживание отношений между Беларусью и Европой, якобы страна решила развернуться на Запад. Мы на Западе никому не нужны. Там такого добра, как Беларусь, хватает и без нее», - цитирует Лукашенко его пресс-служба в ходе встречи с губернатором Нижегородской области Валерией Шанцевым в четверг в Минске.

«А как меня любят на Западе, вы помните с тех времен. Ничего здесь не изменилось. Мы, живя в центре Европы, вынуждены проводить такую политику, чтобы сохранить страну, безопасность, суверенитет, независимость и стабильность, чтобы людям нормально жилось. Мы не можем ссориться ни с Россией, ни с Западом. Наша судьба такая», - подчеркнул Лукашенко.


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