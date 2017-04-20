Израильские военные: У Асада в наличии около трех тонн химического оружия 4 20.04.2017, 13:57

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архивное фото EPA

Химические атаки в Сирии проводятся с ведома президента страны.

Израильская разведка полагает, что приказ о применении химического оружия в сирийской провинции Идлиб был отдан руководством сирийской армии с ведома президента страны Башара Асада, сообщает Associated Press со ссылкой на высокопоставленного израильского чиновника, пишет «Гордон».

У правительственных сирийских войск есть от одной до трех тонн химического оружия, сказал высокопоставленный израильский чиновник во время брифинга 19 апреля, сообщает агентство Associated Press.

По его словам, израильская разведка полагает, что приказ о применении химического оружия в сирийской провинции Идлиб был отдан руководством сирийской армии с ведома президента страны Башара Асада.

Агентство пишет, что данные о наличии в Сирии до трех тонн химического оружия подтвердили два других израильских чиновника. Отмечается, что они говорили на условиях анонимности.

4 апреля в сирийском Хан-Шейхуне в результате химической атаки погибли 87 жителей, в том числе 31 ребенок в возрасте до 18 лет и 20 женщин. В использовании химического оружия подозревают сирийскую армию.

В Организации по запрещению химического оружия заявили, что под Идлибом был применен зарин или его аналог.

Правительственные войска Сирии не впервые обвиняются в применении запрещенного оружия в ходе сирийского конфликта.