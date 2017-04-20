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Белорусский рубль снова сдал к доллару и евро

  • 20.04.2017, 14:11
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На валютных торгах 20 апреля американская валюта и евро подорожали.

Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи.

По итогам торгов курс евро вырос на 0,0046 рубля (0,23%) до 2,0228 рубля.

Курс доллара вырос на 0,0027 рубля (0,14%) и составил 1,8826 рубля.

Курс российского рубля (за 100 единиц) снизился на 0,0015 рубля (0,45%) и составил 3,3332 белорусского рубля за 100 российских.

Напомним, что на валютных торгах 19 апреля американская валюта и евро также подорожали.


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