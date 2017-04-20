Диктатор: Беларусь готова строить АЭС по всему миру 37 20.04.2017, 14:19

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Фото: БелТА

Лукашенко анонсировал создание белорусско-российского тандема в сфере атомной энергетики.

Беларусь вместе с Россией может строить АЭС в любой точке мира, заявил Лукашенко 20 апреля на переговорах с губернатором Нижегородской области России Валерием Шанцевым, передает БелТА.

«Тот опыт, который приобретают наши организации в сотрудничестве с нижегородской компанией "Атомстройэкспорт" при строительстве Белорусской АЭС, может быть востребован при осуществлении других энергетических проектов. Для нас очень важно, что вы в этот процесс активно включили белорусов. И там работают очень многие наши компании. До сих пор никто не получил замечаний по своему профессионализму. Значит, что мы с вами можем строить атомные станции по всему миру, и мы будем там востребованы», - цитирует Лукашенко его пресс-служба

«К нам уже обращаются другие государства, особенно постсоветского пространства, чтобы мы помогли им подготовить рабочие кадры. А некоторые (я был недавно в Туркменистане) попросили создать у них систему профтехобразования, а кое-где восстановить», - сказал Лукашенко.