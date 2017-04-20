Тиллерсон: Народ Венесуэлы должен быть услышан 2 20.04.2017, 14:31

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Рекс Тиллерсон

Фото: AP

Николас Мадуро нарушает Конституцию своей страны.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро нарушает конституцию страны и не дает оппозиции быть услышанными, заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон, передает «Интерфакс».

«Мы обеспокоены тем, что правительство Мадуро нарушает собственную конституцию и не позволяет тому, чтобы голос оппозиции был услышан, не позволяет им сорганизоваться таким образом, как этого хочет народ Венесуэлы», - сказал он журналистам. Он подчеркнул, что в США «обеспокоены этой ситуацией».

«Мы внимательно следим за ней», - отметил глава Госдепартамента.

В свою очередь агентство Associated Press со ссылкой на мэра города Сан-Кристобаль сообщает, что второй человек был убит в ходе антиправительственной акции протеста. 23-летняя женщина скончалась в результате стрельбы, открытой со стороны проправительственных групп в западной части города, отмечается в сообщении агентства.

Ранее сообщалось, что в столице Венесуэлы скончался молодой человек, получивший пулевое ранение в голову во время демонстрации.

В столице Венесуэлы Каракасе оппозиция начала массовую акцию протеста против президента страны Мадуро, названную «Матерью всех маршей».

Демонстранты намерены добиться полного восстановления прав парламента Венесуэлы, большинство членов которого являются представителями оппозиции, установления графика проведения выборов нового президента страны, а также начала процесса восстановления экономики Венесуэлы.

Венесуэльская оппозиция обвиняет президента страны в диктаторстве, в частности, в игнорировании законов, заключении под стражу политических оппонентов и давлении на судебные органы. Оппозиция также винит Мадуро в экономических проблемах страны, богатой нефтью.