В Минске вышел альманах, который не стоит читать митрополиту Павлу 3 20.04.2017, 14:43

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Фото: nn.by

Энтузиасты выпустили журнал, посвященный белорусской дохристианской аутентике.

Язычники существуют по всему миру. Беларусь здесь, конечно, не исключение. Уже более четырех лет существует сайт svajksta.by, вокруг которого группируются местные неоязычники.

17 апреля в этномагазине «Рагна» в Минске известный белорусский музыкант Алесь Микус и его единомышленники презентовали альманах Svajksta. Это слово древнепрусского языка означает «свет».

Материалы в журнале, посвященном белорусской дохристианской традиции, разделены на рубрики «Страна», «Противостояние», «Традиция», «День единства балтов», «Литва», «Латвия», «Наши», «Мир», «Мысли», «Беседы», «Тексты».

Из главных новостей в первом номере альманаха журналисты nn.by обратили внимание на следующие: описание появления памятника камня-следовика в Молодечно, защита сосны «Ведьмина лапа» в Витебском районе, создание под Гродно заказника «Чертово болото», лекция «Витебск балтский», неизвестный ранее обряд «Сова» из Пружанского района.

В альманахе приводятся слова митрополита БПЦ Павла, который жестко критикует белорусские дохристианские верования.

В журнале опубликована и любопытная новость из Тверской области России, где вышел «Толковый словарь жарковского языка». Его автором стал Сергей Голубев — председатель Законодательного собрания Тверской области. Отмечается, что жарковские говоры близки к белорусским.

Альманах продается в магазине «Рагна» в Минске, однако его могут доставить вам и по почте по заказу.