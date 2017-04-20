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На Брянщине раздавили трактором 17 тонн яблок из Беларуси

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  • 20.04.2017, 14:55
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Фрукты следовали из Беларуси без необходимых сопроводительных документов.

17 и 18 апреля 17 тонн яблок были уничтожены на полигоне в Новозыбковском районе Брянской области, сообщает пресс-служба Россельхознадзора.

Фрукты следовали из Беларуси без необходимых сопроводительных документов. Собственники яблок дали согласие на уничтожение продукции.

«Вся указанная подкарантинная продукция уничтожена путем захоронения после предварительного измельчения», - сообщили в ведомстве.


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