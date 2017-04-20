Дмитрий Дашкевич: У Лукашенко сорвало крышу 13 20.04.2017, 14:59

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Дмитрий Дашкевич

Фото: belsat.eu

«Дело патриотов» означает, что диктатор в страхе ожидает конца своей власти.

Об этом лидер «Молодого Фронта» Дмитрий Дашкевич заявил в интервью сайту Charter97.org.

- Какую оценку вы бы дали делу «Белого легиона», является ли оно политическим?

- Очевидно, что это политическая расправа над патриотами. Дело «Белого легиона» нельзя даже назвать расправой над политическими оппонентами, это именно расправа над патриотами, которые не претендовали на то, чтобы быть профессиональной угрозой для Лукашенко, как это бывает в случае, например, расправы над кандидатами, какими-нибудь партиями. На мой взгляд, это неадекватное, дебильное дело.

- Почему важно признать фигурантов «дела патриотов» политзаключенными?

- Мы можем судить по внешним признакам, которые у нас есть из государственных источников. Информация первая: джип материализованный на нейтралке между Беларусью и Украиной, который, говорят, уже и пропал даже. Похоже, что он так же улетел в космос, как из космоса прилетел.

Вторая: взломанный аккаунт Мирослава Лозовского и по итогу распространенная примерно за неделю до арестов фейковая информация.

Третья: все эти новости про арматуру, зарытую под Осиповичами в бутылках, свидетельствуют о том, что у властей нет никакой фактуры, документов абсолютно на всех арестованных.

В случае, если они хотят арестовывать за страйкбольное оружие, то тут нужно тысячи минчан посадить, которые на выходных в страйкбол выходят упражняться.

В общем, дело «Белого легиона» - это полная выдумка, фейк, который свидетельствует о том, что дело политическая.

Я считаю, что Лукашенко сорвало крышу из-за массовых социальных протестов, которые прошли по городам Беларуси. Он хотел их как-то остановить, сбить волну, а для этого у диктатора, который в страхе ожидает кончину своей власти, есть один способ – тюрьма.

В рубашку, которую он на себя готовится примерить в ближайшее время, Лукашенко перед закатом хочет одеть как можно больше людей.

Я абсолютно не понимаю, как власти с теми документами, которые у них есть хотят довести «дело патриотов» до суда.