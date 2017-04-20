закрыть
20 апреля 2017, четверг, 17:29
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

ФСБ: Заказчик взрыва в метро Петербурга установлен

6
  • 20.04.2017, 15:12
  • 7,636

Вполне вероятно, что вдохновитель теракта находится за пределами России.

Правоохранительным органам удалось установить заказчика теракта в метро Санкт-Петербурга. Об этом заявил директор ФСБ Александр Бортников, передает РБК.

«Установлен», — заявил он журналистам в ответ на соответствующий вопрос. При этом, по данным ТАСС, глава ФСБ ответил на вопрос словами «практически установлен». Имя предполагаемого заказчика Бортников не уточнил.

Теракт в петербургском метро произошел днем 3 апреля. В вагоне поезда на перегоне между станциями «Технологический институт» и «Сенная площадь» прогремел взрыв. В результате атаки погибли 14 пассажиров, более 100 пострадали. Позднее взрывотехники обезвредили еще одну бомбу на станции метро «Площадь Восстания».

На следующий день после атаки СКР назвал имя исполнителя теракта — им оказался выходец из Киргизии Акбаржон Джалилов. 6 апреля стало известно о задержании восьми человек по делу о теракте — Сейфуллы Хакимова, Ибрагибжона Ерматова, Дилмурода Муидинова, Бахрама Ергашева, Азамжона Махмудова, Махамадюсуфа Мирзаалимова, Шохисты Каримовой и Содика Ортикова. Шестеро из них были задержаны в Петербурге, двое — в Москве, отметили следователи.

17 апреля по подозрению в организации теракта в Одинцовском районе Подмосковья был задержан Аброр Азимов. Во время заседания Басманного суда, которое прошло 18 апреля, следователь Андрей Жигулин заявил, что 26-летний выходец из Киргизии подтвердил свое участие в подготовке взрыва. По версии ФСБ, Азимов «осуществил подготовку террориста-смертника» Джалилова.

Как сообщил РБК собеседник в Национальном антитеррористическом комитете (НАК) и подтвердил источник, знакомый с ходом дела, ФСБ и СКР проверяют на причастность к теракту идеологов экстремистской организации «Исламское государство». По словам источников, организаторов атаки могла вдохновить пропаганда из-за рубежа, в том числе, от Ислама Атабиева по прозвищу Абу Джихад.

Как пояснил собеседник в НАКе, саму атаку как правило планирует человек, находящийся не в России, а непосредственной организацией занимаются члены группировки «рангом пониже», которые через социальные сети договариваются о создании «разовой банды». Источники РБК также сообщили, что несколько арестованных по делу о теракте в ходе допросов подтвердили, что изучали в Сети пропагандистские материалы, посвященные радикальным движениям.


Мнение

Лукашенко полностью недееспособен
Лукашенко полностью недееспособен Владимир Некляев
Наш бой продолжается
Наш бой продолжается Максим Винярский
Архипелаг ЛУЛАГ
Архипелаг ЛУЛАГ Дмитрий Растаев
Стокгольмский синдром или сделка с КГБ?
Стокгольмский синдром или сделка с КГБ? Павел Знавец


Интервью

Станислав Шушкевич: Лукашенко теряет власть
Станислав Шушкевич: Лукашенко теряет власть
Дмитрий Бондаренко: Трусость некоторых правозащитников провоцирует новые репрессии
Дмитрий Бондаренко: Трусость некоторых правозащитников провоцирует новые репрессии
Роман Бессмертный: Пора остановить идиотизм Лукашенко
Роман Бессмертный: Пора остановить идиотизм Лукашенко
Евгений Афнагель: Войну с народом Лукашенко проиграет
Евгений Афнагель: Войну с народом Лукашенко проиграет