ФСБ: Заказчик взрыва в метро Петербурга установлен 6 20.04.2017, 15:12

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Вполне вероятно, что вдохновитель теракта находится за пределами России.

Правоохранительным органам удалось установить заказчика теракта в метро Санкт-Петербурга. Об этом заявил директор ФСБ Александр Бортников, передает РБК.

«Установлен», — заявил он журналистам в ответ на соответствующий вопрос. При этом, по данным ТАСС, глава ФСБ ответил на вопрос словами «практически установлен». Имя предполагаемого заказчика Бортников не уточнил.

Теракт в петербургском метро произошел днем 3 апреля. В вагоне поезда на перегоне между станциями «Технологический институт» и «Сенная площадь» прогремел взрыв. В результате атаки погибли 14 пассажиров, более 100 пострадали. Позднее взрывотехники обезвредили еще одну бомбу на станции метро «Площадь Восстания».

На следующий день после атаки СКР назвал имя исполнителя теракта — им оказался выходец из Киргизии Акбаржон Джалилов. 6 апреля стало известно о задержании восьми человек по делу о теракте — Сейфуллы Хакимова, Ибрагибжона Ерматова, Дилмурода Муидинова, Бахрама Ергашева, Азамжона Махмудова, Махамадюсуфа Мирзаалимова, Шохисты Каримовой и Содика Ортикова. Шестеро из них были задержаны в Петербурге, двое — в Москве, отметили следователи.

17 апреля по подозрению в организации теракта в Одинцовском районе Подмосковья был задержан Аброр Азимов. Во время заседания Басманного суда, которое прошло 18 апреля, следователь Андрей Жигулин заявил, что 26-летний выходец из Киргизии подтвердил свое участие в подготовке взрыва. По версии ФСБ, Азимов «осуществил подготовку террориста-смертника» Джалилова.

Как сообщил РБК собеседник в Национальном антитеррористическом комитете (НАК) и подтвердил источник, знакомый с ходом дела, ФСБ и СКР проверяют на причастность к теракту идеологов экстремистской организации «Исламское государство». По словам источников, организаторов атаки могла вдохновить пропаганда из-за рубежа, в том числе, от Ислама Атабиева по прозвищу Абу Джихад.

Как пояснил собеседник в НАКе, саму атаку как правило планирует человек, находящийся не в России, а непосредственной организацией занимаются члены группировки «рангом пониже», которые через социальные сети договариваются о создании «разовой банды». Источники РБК также сообщили, что несколько арестованных по делу о теракте в ходе допросов подтвердили, что изучали в Сети пропагандистские материалы, посвященные радикальным движениям.