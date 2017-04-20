Китайские инвесторы «кинули» Беларусь? 2 20.04.2017, 15:23

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Китайская компания, с которой Беларусь заключила меморандум о сотрудничестве, планирует создать СП в России.

Российский КамАЗ планирует создать СП с одной из крупнейших моторостроительных компаний Китая Weichai Power, сообщает «Коммерсант». Издание напоминает, что китайская компания в прошлом году пыталась выйти на рынок ЕАЭС в Беларуси, подписав с нашей страной меморандум о создании совместного предприятия по выпуску дизельных двигателей. По словам источника «Коммерсанта» на авторынке Беларуси реализация проекта с Weichai так и не была начата.

Название китайского производителя двигателей в официальных новостях прошлой осенью звучало достаточно часто. В конце сентября в Пекине Минпром заключил меморандум о сотрудничестве с компанией Weichai Power Co.Ltd по организации производства в Беларуси дизельных двигателей.

В октябре 2016-го стало известно о планах строительства в Китайско-белорусском индустриальном парке завода для производства дизельных двигателей совместно с китайской корпорацией.

Любопытный момент. Новость о решении китайской компании создать СП в России по времени совпала со встречей Лукашенко с председателем Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжан Дэцзяном. На ней речь зашла о дальнейшем становлении индустриального парка «Великий камень», пишет «Салідарнасць».

— Мы создаем мощную инфраструктуру и предоставляем серьезные преференции. Важно, чтобы все это дало результат в виде прихода высоких технологий, создания экспортно ориентированных производств с гарантированным рынком сбыта, — заявил Лукашенко.

Судя по изменившимся планам одного из потенциальных инвесторов, у китайской стороны есть свое мнение о «мощной инфраструктуре и серьезных преференциях», предоставляемых белорусами.

«В России китайцам не дадут в довесок детский сад»

Новость о планах Weichai Power обсуждается на дискуссионной площадке talks.by. Приведем несколько высказываний:

«Завод в Беларуси рассчитан исключительно на МАЗ и МТЗ. Эта техника древняя, нового ничего нет и не предвидится. КамАЗ в отличие от МАЗа и МТЗ бизнесом занимается. Отсюда причина падения продаж у наших и падение интереса китайцев к нам. Видимо, перспективы в нашей стране на взгляд китайцев весьма туманны. А работать им тут ради того, чтобы быть нашими спонсорами, явно нет желания».

«Политически может это и обидно, экономически — однозначно грамотно. Большой рынок, страна богаче, КамАЗ надежнее. А тут? Дармовая рабочая сила компенсируется бюрократической машиной — от поставок и оформления до сертификации и вывоза продукции. Плюс — армия контролирующих органов. Да и завязываться на МАЗ — значит делать ставку только на то, что нам будут вечно давать в долг и всегда «сливать» все в МАЗ».

«Очевидно, в РФ в довесок не дадут китайцам в плечи детский сад, санаторий и убыточный колхоз в качестве «социальной нагрузки». Ведь в Беларуси инвестор сначала должен что-то дать».