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Синоптики: В пятницу будет до +12 градусов

  • 20.04.2017, 15:45
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Фото: charter97.org/Иван Межуй

В Беларуси 21 апреля ожидается сильный ветер.

В пятницу ночью ожидается переменная облачность, днем будет облачно с прояснениями. Ночью будет преимущественно без осадков, утром и днем по северо-западной части страны пройдут осадки (дождь, возможен мокрый снег).

Ветер прогнозируется восточный с переходом на юго-западный, западный 5-10 м/с, с порывами до 14 м/с, днем по северо-западу Беларуси возможны порывы до 15-20 м/с. Из-за сильного ветра в Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности. Температура воздуха ночью составит 1-7 градусов мороза, днем - 4-10 градусов тепла, по юго-западу - до плюс 12, сообщили БелТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.


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