Сейм Литвы одобрил запрет на импорт электроэнергии c БелАЭС 1 20.04.2017, 16:32

Островецкая АЭС представляет угрозу для Литвы и нарушают Конвенцию о ядерной безопасности.

В четверг литовский Cейм принял решение ограничить импорт электроэнергии со строящейся в Островце Белорусской атомной электростанции (БелАЭС) и прочих небезопасных АЭС третьих стран, пишет delfi.lt.

За закон о принятии необходимых мер для защиты от угроз, представляемых небезопасными АЭС третьих стран, проголосовали 87 членов Сейма.

Небезопасной будет названа АЭС соседней страны, при строительстве которой и работе не соблюдаются требования экологической, атомной, радиационной безопасности, нарушаются международные соглашения и конвенции, которая из-за географического положения и технологических особенностей представляет угрозу национальной безопасности Литвы, окружающей среде и общественному здоровью.

Министр энергетики Жигимантас Вайчюнас ранее сообщал, что БелАЭС вместе с остановленным проектом АЭС в Калининградское области РФ представляют угрозу для Литвы, нарушают Конвенцию о ядерной безопасности, которая требует согласовывать выбор площадок с соседними государствами и оценивать их влияние и возможный ущерб людям, природе и урбанистике.

В июне прошлого года правительство Литвы одобрило план эмбарго электроэнергии произведенной на БелАЭС и в других третьих странах, по которому ее импорт в Литву и одновременно в другие страны ЕС, будет ограничиваться на торгах в литовской зоне Nord Pool. Недавно Польша заявила, что присоединится к этой инициативе Литвы.