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Футболисты ФК «Витебск» хотят купить себе болельщиков

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  • 20.04.2017, 16:46

После проигрыша 0:4 спортсмены пообещали из своего кармана оплатить билеты на следующий матч всем, кто придет за них болеть.

Спортсмены из ФК «Витебск» пообещали оплатить входной билет на стадион каждому болельщику, кто придет поддержать их во время матча с жодинским «Торпедо-БелаЗ». Заплатить за болельщиков футболисты пообещали из собственного кармана, пишет kp.by.

Так витебляне пытаются оправдаться за последний разгромный проигрыш - могилевскому «Днепру» они проиграли 0:4. Опасаясь, что после поражения мало кто придет болеть за команду, они решили «купить» болельщиков.

- Мы своей игрой доставили вам много негативных эмоций. Каждый день мы работаем над исправлением ситуации. Ваша горячая поддержка на трибунах нам необходима. Ваше присутствие придает нам дополнительные силы, - сказал капитан команды Дмитрий Гущенко.

- В пятницу вход будет свободный - мы договорились, что за каждого пришедшего на игру болельщика игроки уплатят в кассу стоимость билета. Надеемся на понимание и ждем вас на трибунах, - добавил спортсмен.


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