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Денис Ивашин: Далее борюсь за свои права

  • 20.04.2017, 17:17
Денис Ивашин
Фото: "Белорусский партизан"

Журналист не cобирается смиряться с произволом судей.

В Минском городском суде состоялось рассмотрение кассационной жалобы редактора белорусского службы сайта InformNapalm Дениса Ивашина. Судья Хаткевич отклонил жалобу журналиста и принял к сведению показания милиционеров, передает «Радые Рацыя».

Ивашин считает что надо бороться дальше за свои права:

- Алгоритм действий прост, теперь буду писать жалобу на имя председателя Минского городского суда, понятно, что иллюзий нет, так как все останется по-прежнему. Потом уже пойдут высшие инстанции - это Верховный суд Беларуси, а потом в Комитет по правам человека ООН. Параллельно с этим я тоже собираюсь писать заявление в прокуратуру Фрунзенского района на действия правоохранительных органов.

Журналист был задержания в Минске 25 марта во время выполнения своих профессиональных обязанностей и осужден на 5 суток административного ареста. Во время процесса над Ивашина два раза переделывали протокол и журналист считает этот факт "служебным подлогом документов".


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