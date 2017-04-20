Денис Ивашин: Далее борюсь за свои права 20.04.2017, 17:17

Денис Ивашин

Фото: "Белорусский партизан"

Журналист не cобирается смиряться с произволом судей.

В Минском городском суде состоялось рассмотрение кассационной жалобы редактора белорусского службы сайта InformNapalm Дениса Ивашина. Судья Хаткевич отклонил жалобу журналиста и принял к сведению показания милиционеров, передает «Радые Рацыя».

Ивашин считает что надо бороться дальше за свои права:

- Алгоритм действий прост, теперь буду писать жалобу на имя председателя Минского городского суда, понятно, что иллюзий нет, так как все останется по-прежнему. Потом уже пойдут высшие инстанции - это Верховный суд Беларуси, а потом в Комитет по правам человека ООН. Параллельно с этим я тоже собираюсь писать заявление в прокуратуру Фрунзенского района на действия правоохранительных органов.

Журналист был задержания в Минске 25 марта во время выполнения своих профессиональных обязанностей и осужден на 5 суток административного ареста. Во время процесса над Ивашина два раза переделывали протокол и журналист считает этот факт "служебным подлогом документов".