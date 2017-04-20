Задержанные на Бали витебские граффитисты: Паспорта пока не вернули 1 20.04.2017, 18:13

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ФОТО: ВКонтакте

Граффитисты намерены в ближайшее время покинуть остров.

Индонезийские миграционные службы 19 апреля завершили проверку в отношении двух художников из Витебска, которых обвиняли в незаконном предпринимательстве на острове Бали. Сами же художники рассказали tut.by, что паспорта им пока не вернули, однако они намерены в ближайшее время покинуть остров.

«Индонезийские миграционные службы сняли претензии к белорусам», — отметил пресс-секретарь МИД Беларуси Дмитрий Мирончик. При этом индонезийцы рекомендовали художникам покинуть страну до окончания срока действия их виз.

Ситуацию контролирует посольство Беларуси в Индонезии. Для оказания содействия нашим соотечественникам на Бали вылетал сотрудник офиса почетного консула Беларуси в городе Сурабае.

ФОТО: ВКонтакте

Напомним, двое молодых художников из витебской стрит-арт-группы HoodGraff несколько месяцев путешествуют по индонезийскому острову Бали и рисуют там граффити. 12 апреля их задержала местная миграционная служба. Им грозил штраф до 37,5 тысячи долларов или тюремный срок до 5 лет. Через некоторое время ребят отпустили, но паспорта не вернули.

Художники утверждают, что не занимаются предпринимательской деятельностью, рисуют за свои деньги и согласовывают размещение граффити с хозяевами строений и местной религиозной общиной. В частности, они нарисовали черно-белые портреты Умы Турман, Джека Николсона, Кевина Смита, Джейсона Мьюза и других знаменитостей.

ФОТО: ВКонтакте

Руководитель стрит-арт-проекта HoodGraff Артем Бурж подтвердил, что паспорта — его самого и коллеги — находятся в миграционном офисе.

— Общение происходит на индонезийском языке между ассистентом консула и начальником отдела миграционной службы. Нам предлагают до 25 апреля покинуть страну. За два часа до вылета приглашают приехать в миграционный офис, потом нас проводят до стойки регистрации. Будем возвращаться домой, если нам позволят. Оставаться тут после подобного инцидента не видим смысла, — отметил Артем Бурж.

HoodGraff — стрит-арт-проект, который родился в Витебске. Особенность творческого стиля в том, что художники рисуют черно-белые портреты знаменитых людей. Такие граффити они начали изображать в родном городе, а потом, во время путешествий, и в других странах — России, Таиланде, Индии, Индонезии.