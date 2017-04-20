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Стали известны дни, когда не будут продавать алкоголь

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  • 20.04.2017, 18:39
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Выпускные вечера можно будет отметить только в кафе и ресторанах.

Министерство образования назвало дни, когда проведут Последний звонок для выпускников 9-ых и 11-ых классов и выпускные вечера для одиннадцатиклассников. Традиционно в эти дни запрещают продажу алкоголя в магазинах и супермаркетах. Последний звонок назначили на 30 мая, а выпускные вечера будут проводить 9 или 10 июня – выпить можно будет только в кафе или ресторанах, пишет citydog.by.

Запрет на продажу алкоголя в дни выпускных и последнего звонка обычно объясняют необходимостью соблюдения общественного порядка. Бывший министр образования Михаил Журавков говорил, что этот день должен запомниться каждому выпускнику с хорошей стороны.

Время, продолжительность и место проведения выпускных будут определять в каждой отдельной школе или гимназии. Обещают, что во время встречи рассвета учеников будут сопровождать педагоги и родители. На всех мероприятиях, посвященных выпускному вечеру, будет организовано дежурство.


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