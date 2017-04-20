Экзамен при сдаче на права значительно усложнится 6 20.04.2017, 19:05

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В Беларуси прорабатывается вопрос об изменении практического экзамена при сдаче прав на категорию А.

Экзамен для мотоциклистов на право управления мототранспортом усложнят. Об этом рассказал начальник УГАИ МВД Беларуси Дмитрий Корзюк во время онлайн-конференции, посвященной открытию мотосезона-2017, передает tut.by.

Во время онлайн-конференции был поднят вопрос о том, что сдать на права категории А легко. Экзамен для будущих мотоциклистов прост: водитель должен уметь тронуться с места, затормозить, проехать по дощечке и проехать «восьмерку».

— Прорабатывается вопрос об изменении практического экзамена при сдаче прав на категорию А для мотоциклистов. Он будет значительно усложнен, в ближайшее время мы это предложение реализуем. Обязательно будет город, будет экстренное торможение, — отметил начальник УГАИ МВД Дмитрий Корзюк.

Также во время онлайн-конференции читатель задал вопрос о том, что за отсутствие шлема мотоциклистов штрафуют, а за отсутствие экипировки — пока нет. Дмитрий Корзюк отметил, что со временем этот вопрос тоже будет вынесен на законодательный уровень.

— Считаю, что уважающий себя человек должен беспокоиться за собственную безопасность и одеваться соответствующе. Насколько корректно будет вносить этот вопрос на законодательный уровень… Он требует широкого обсуждения. Сегодня шлем — уже хорошо. Завтра мы придем и к экипировке, но сегодня говорить об этом рано. Если человек нашел возможность купить себе мотоцикл, то и защитную экипировку тоже сможет приобрести.

На сегодня в республике зарегистрировано около 415 000 единиц мототранспорта. Прирост в прошлом году составил около двух тысяч единиц. Все это мотоциклы категории А.