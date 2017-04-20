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Reuters: В Сирии погиб российский майор Бордов

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  • 20.04.2017, 19:12
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Вместе с ним были убиты еще один россиянин и два сирийских солдата.

В Сирии погиб майор российской морской пехоты, уроженец Симферополя Сергей Бордов.

Об этом со ссылкой на Вячеслава Павлюченко, бывшего сослуживца погибшего, и источник в Черноморском флоте России сообщает «Радио Свобода» со ссылкой на агентство Reuters.

По словам Павлюченко, 18 апреля Бордов попал под артиллерийский обстрел, вместе с ним были убиты ещё один россиянин и два сирийских солдата. Тело майора будет доставлено к месту его службы, в аннексированный Россией Севастополь 21 апреля.

По данным Министерства обороны России, всего с начала операции в Сирии, с сентября 2015 года, погибли около 30 российских военнослужащих.

Согласно собранным Reuters материалам, потери российский стороны, включая наемников частных военных компаний, намного выше.


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