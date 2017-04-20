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«Бизнесмен Алексеев сидел и пил сок, глядя, как догорает его «Бентли»

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  • 20.04.2017, 19:29
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Эрнест Алексеев

Что известно о задержанном бизнесмене Эрнесте Алексеевым.

20 апреля стало известно о задержании еще одного белорусского бизнесмена. На этот раз был задержан Эрнест Алексеев, крупный поставщик белорусской техники в Туркменистан.

«Наша Нiва» проанализировала всю доступную об Алексееве информацию.

Yaraw — значит «могучий»

49-летний Эрнест Алексеев — соучредитель и генеральный директор холдинга «Yaraw», который с 1997 года работает в Туркменистане. В переводе с туркменского языка «Yaraw» значит «могучий».

Компания — официальный дилер произведенной в СНГ техники, в том числе «МАЗа», «Амкодора», «БелАЗа» и продукции других заводов, в том числе и российских.

Кроме того, Алексеев — член созданного в 2008 году российско-туркменского Делового совета, куда входит 77 бизнесменов. Совет — некоммерческая организация, основной целью которой является объединение усилий и координация действий предпринимательских кругов России и Туркменистана.

Работал с создателем «Ё-мобиля»

Компания Yaraw вышла из известной группы «Яровит», основанной Андреем Бирюковым и его партнерами. Белорусский бизнесмен Бирюков постепенно перевел свою деятельность в Россию.

В 2010 году Михаил Прохоров заинтересовался разработанной белорусских специалистов, работавших у Бирюкова в «Яровит моторс», идеей гибридного автомобиля. Так появился проект «ё-авто». Компания Бирюкова получила в «Городском автомобиле» долю в 49%, контроль остался за структурами Прохорова.

Планы по открытию серийного выпуска постоянно менялись. В 2014 году Андрей Бирюков был снят с должности руководителя проекта, а в начале 2014 года был закрыт и сам проект. Весной 2014 года основной владелец «ё-авто», группа «ОНЭКСИМ», за 1 евро передала все технологии государственному Центральному научно-исследовательскому автомобильному и автомоторному институту.

В конце 90-х Бирюков также был членом совета директоров завода «Машиностроитель» в Воскресенске, что в Подмосковье. Он был и акционером, имел 5%. Таким же акционером, и тоже с 5%, был и Алексеев.

«Бентли» за $ 600 тысяч сгорела после ДТП

Летом 2013 года Эрнест Алексеев попал в резонансную аварию. На трассе, ведущей в Национальный аэропорт, «Бентли» бизнесмена летел на большой скорости и врезался в старый «Фольксваген Пассат», который разворачивался через разделительную полосу. После удара «Бентли» врезался еще в три машины и загорелся. К счастью, в аварии никто не пострадал. По словам очевидцев, покинув машину, бизнесмен сел на металлический отбойник и стал пить сок из пакета, глядя, как догорает «Бентли».

Элитная машина сгорела полностью. Она была куплена в Риге у официального дистрибьютора в конце 2009 года за 660 тысяч долларов: 530 тысяч стоил сам автомобиль, еще 130 тысяч ушло на изменение интерьера, внешнего вида и мотора.

Кстати, виновником аварии признали 21-летнего студента, водителя «Фольксвагена». Его лишили прав на год. А в отношении Алексеева административное производство даже не открывали.

Сосед Чижа

В столичном доме с самыми дорогими квартирами — так называемом «Доме Чижа» — приобрел себе жилье и Алексеев.

Самая маленькая квартира здесь — однокомнатная площадью около 65 кв. м. Ее стоимость составляет $ 200 тысяч.

Точная площадь квартиры Эрнеста Алексеева неизвестна. Но его сосед — сам Юрий Чиж. Его квартира площадью более 300 кв. м записана на супругу, директора фитнес-центра Evo — Светлану Чиж.

За что задержали?

Следственный комитет сообщил, что Алексеев — подозреваемый по делу о причинении имущественного ущерба без признаков хищения, совершенного группой лиц по предварительному сговору.

Летом 2014 года тогдашний премьер-министр Михаил Мясникович и президент Туркменистана договорились построить сервисный центр в Ашхабаде. Планировалось, что в центре будут продавать и обслуживать белорусский технику, торговать запчастями и готовить кадры (водителей, механиков, электриков).

Общая территория центра составляла 22 тыс. кв. м. Стоимость проекта оценивалась в 10,5 млн долларов. Сдать центр планировалось в декабре 2015 года.

Алексеев говорил, что сервисные центры по обслуживанию белорусской техники реально создать в каждом регионе Туркменистана.

Но сервисцентр в Ашхабаде и по сей день не достроен в полном объеме. А Эрнесту Алексееву теперь грозит до 5 лет заключения.

«Забудьте этот номер навсегда»

Комментировать задержание Алексеева не хотят ни родственники, ни сотрудники компании Yaraw.

Родители бизнесмена посоветовали «Нашей Ниве» «забыть их телефонный номер навсегда».

В туркменской компании Yaraw «Нашей Ниве» сообщили, что задержание Алексеева они не комментируют.


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