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Ученые нашли самый здоровый способ добираться на работу

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  • 20.04.2017, 19:47

Исследование продлилось пять лет, в нем поучаствовали 263 тысячи британцев.

Масштабное исследование указало на связь ежедневной езды на велосипеде со сниженным риском рака и сердечного приступа. Научная работа об этом опубликована в журнале British Medical Journal, кратко об исследовании сообщает BBC (перевод - tut.by).

Исследование продлилось пять лет, в нем поучаствовали 263 тысячи британцев. Ученые сравнили людей по их способу каждый день добираться на работу и обратно. Добровольцев разделили на группы по способу передвижения: идти пешком, ехать на велосипеде или перемещаться «неактивно» — на общественном транспорте или автомобиле.

За время исследования умерло 2430 испытуемых. Ученые подсчитали, как много в каждой из групп было случаев заболеваний и смерти от рака и сердечно-сосудистых недугов.

Самыми здоровыми оказались велосипедисты. У них был на 46% снижен общий риск смерти, вероятность умереть от рака была на 41% ниже средней, а от сердечного приступа — на 45%. В среднем велосипедисты проезжали по 48 километров в неделю. Исследователи заметили: чем больше проезжал доброволец, тем ниже был риск смерти.

Ходьба также сокращала шансы развития болезней сердца, однако наибольший эффект был заметен у тех, кто проходил более 10 километров в неделю.

Ученые отметили, что их исследование — обсервационное и не может быть основой для выводов о причинно-следственных связях. Однако эффект был заметен даже после коррекции статистики с учетом всех других возможных объяснений, таких как курение, нездоровое питание или лишний вес.


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