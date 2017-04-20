The Guardian написала о скандально известном доме-интернате в Минске 6 20.04.2017, 20:32

Фото: citydog.by

Некоторые фотографии истощенных детей авторитетное британское издание называет «слишком ужасными, чтобы публиковать».

Вчера авторитетное британское издание The Guardian выпустило статью, посвященную белорусскому дому-интернату, где дети недополучали специальное энтеральное питание с высокой калорийностью. Некоторые фотографии истощенных детей The Guardian называет «слишком ужасными, чтобы публиковать», пишет citydog.by.

История об истощенных воспитанниках минского дома-интерната для детей-инвалидов появилась в ноябре прошлого года. Тогда журналисты журнала «Имена» приехали в дом-интернат по просьбе врача Алексея Момотова, который собирал деньги на энтеральное питание, устроив чемпионат по футболу. Журналисты увидели детей, которые заметно не добирали в весе – писали о девочке весом в 11,5 кг.

Вышедшая статья с пугающими фото спровоцировала широкий общественный резонанс. Публикацию перепечатали крупные белорусские ресурсы. Представители прокуратуры начали проверку в отношении руководства детского дома, после чего директор был уволен. За собранные общественностью деньги закупили энтеральное питание, а ситуацию взяли на контроль в госорганах.

Журналист издания проассоциировал белорусскую историю с ситуацией в румынских детских домах в 1990-х годах. Речь идет о громком «сиротском скандале», который в 1990-х обсуждала вся Европа. Результатом политики запрета абортов, который действовал с 1966 по 1989 год, стало то, что многие «нежеланные» дети оказались в детских домах и приютах Румынии. В 1990-х годах прокатилась волна скандалов из-за того, что дети становились жертвами торговцев человеческими органами, недополучали питание и жили в антисанитарных условиях.