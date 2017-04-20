Тайные документы Кремля 20.04.2017, 20:50

Как РФ пыталась подорвать доверие к системе выборов в США.

Информационное агентство Рейтер опубликовало расследование, из которого следует, что Кремль разработал для себя и по ходу дела менял стратегию воздействия на американское общественное мнение в период предвыборной кампании в США в 2016 году. Два cтратегических документа были подготовлены, по данным агентства, Российским институтом стратегических исследований. В самом РИСИ, впрочем, причастность к опубликованным документам уже опровергли, а пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков рекомендовал ей "не доверять". Радио Свобода публикует подробное изложение расследования Рейтер, результаты своих предыдущих расследований и свидетельства бывших сотрудников.

"Трое ныне действующих и четверо бывших официальных лиц в Вашингтоне сказали информационному агентству Рейтер, что у российского правительства был план по вмешательству в президентские выборы в США в 2016 году с тем, чтобы сместить голоса в пользу Дональда Трампа и подорвать доверие избирателей к американской системе выборов. Они ссылаются на два секретных документа, разработанных Российским институтом стратегических исследований (РИСИ). Именно этот институт составил "дорожную карту" влияния на выборы в США и обосновал необходимость действий, которые разведывательное сообщество США позднее определило как массированные попытки вмешательства в выборы 8 ноября 2016 года. Американская разведка получила эти документы уже после выборов.

РИСИ управляется отставными офицерами внешней разведки, назначенными непосредственно кремлевской администрацией. Первый документ – стратегический план, разработанный в июне прошлого года, – был послан в целом в российское правительство, но не какому-то определенному лицу. В нем содержались рекомендации начать пропагандистскую кампанию через социальные сети и российские международные медиаорганизации с тем, чтобы убедить американских избирателей выбрать президента, который займет более мягкую позицию по отношению к России, чем была у администрации Барака Обамы, сказали агентству Рейтер все семеро собеседников.

Второй документ РИСИ был составлен и разослан в правительственные структуры в октябре. В нем содержалось предупреждение, что кандидат демократов Хиллари Клинтон, скорее всего, победит на выборах. По этой причине, написано в документе, для России лучше свернуть пропаганду в пользу Трампа и переключиться на кампанию по подрыву доверия к системе выборов, включая вбросы сообщений о подтасовках и фальсификациях, чтобы подорвать легитимность выборного процесса и нанести ущерб репутации Клинтон, что, в конечном итоге, подорвет и ее президентский статус.

Семеро источников агентства Рейтер говорили на условия анонимности, поскольку российские документы носят статус секретных в США. Они отказались пояснить, как американская разведка получила эти документы. Американские разведывательные ведомства тоже отказались это комментировать.

Не получило агентство и ответа от пресс-службы российского президента и из РИСИ. Владимир Путин неоднократно отрицал российское вмешательство в американские выборы.

На основании этих документов администрация Обамы пришла к выводу, что Россия развернула кампанию "фейковых новостей" и кибернетических атак против Демократической партии и кампании Хиллари Клинтон, сказали собеседники Рейтер.

"У Путина всегда была в уме цель, и он попросил институт составить ему "дорожную карту", – сказал один из собеседников, бывший офицер американской разведки. Четверо из собеседников агентства Рейтер заметили, что подход, описанный в июньском стратегическом документе, – это расширение кампании, которую администрация Путина начала в марте 2016 года. В марте Кремль распорядился, чтобы российские государственные СМИ, включая международные – как RT и "Спутник", публиковали положительные репортажи о Трампе и его президентской кампании, сказали источники Рейтер. RT не ответила на просьбу агентства прокомментировать это утверждение. Представитель агентства "Спутник" отверг эти утверждения, заявив, что участие агентства в кремлевской кампании – это "набор лжи". "И, кстати, это уже не первый набор лжи, который мы слышим из уст "источников в официальных американских кругах", – написал в электронном сообщении представитель "Спутника" в ответ на запрос Рейтер.

Прокремлевские блогеры

Как следует из доклада американских разведывательных ведомств, опубликованного в январе этого года, RT и "Спутник" публиковали материалы против Хиллари Клинтон, в то время как прокремлевские блогеры разворачивали кампанию в "Твиттере", призывая поставить под сомнение честную победу Клинтон.

В докладе отмечается, что самое популярное видео RT против Клинтон "Как 100% доходов от благотворительности Клинтонов пошли… к ним в карманы" собрало 9 миллионов просмотров в соцсетях.

Доклад подчеркивает, что RT и "Спутник" "целенаправленно представляли избранного президента Трампа как жертву нападок со стороны традиционных средств информации".

В докладе не делается вывод о том, что усилия Москвы на самом деле способствовали победе Трампа на выборах, поскольку американское разведывательное сообщество "не занимается анализом американского политического процесса и американского общественного мнения".

Кибернетические атаки

Документы, подготовленные РИСИ, не содержат упоминания о взломе почтовых сообщений Демократической партии с целью вмешательства в ход выборов, утверждают четверо из собеседников Рейтер. По их мнению, взлом сервера – это отдельная операция, проведенная Кремлем при помощи разведки.

Открытая пропагандистская кампания и тайная операция по взлому дополняли друг друга, говорят они. И RT, и "Спутник" активно сообщали о содержании взломанной почты, которая зачастую содержала неприятные и компрометирующие детали.

Пятеро из собеседников Рейтер описывают РИСИ как домашний мозговой центр Кремля по внешнеполитическим вопросам. В то время, когда были составлены эти документы, директором института был Леонид Решетников, поднявшийся за 33 года службы во внешней разведке до ранга генерал-лейтенанта. После того, как в январе Решетников ушел на пенсию, Путин назначил его преемником Михаила Фрадкова. С 2007 по 2016 год Фрадков был директором Службы внешней разведки РФ.

Рейтер не смог выяснить, участвовали ли эти люди в выработке документов. Офис Решетникова переправил запрос агентства в РИСИ, пишет Рейтер.

На своем сайте РИСИ представляет себя как "научно-исследовательский и аналитический центр, учрежденный президентом Российской Федерации". "Главная задача РИСИ информационное обеспечение Администрации Президента РФ, Совета Федерации и Государственной Думы, Совета Безопасности, аппарата Правительства, министерств и ведомств. РИСИ предоставляет экспертные оценки, рекомендации, готовит информационно-аналитические материалы для вышеуказанных структур".

31 января сайты Кремля и РИСИ поместили фотографию и расшифровку встречи Владимира Путина с Решетниковым и Фрадковым.

"Хочу сказать, что мы все эти почти восемь лет работали как могли на осуществление и реализацию Вашей линии во внешней политике. Это было нашим краеугольным камнем – линия России, линия нашего Президента", – заявил в ходе этой встречи Леонид Решетников.

"Мы готовы работать и отвечать на Ваши задачи, которые Вы ставите. Задачи сложные, прямо скажем, но выполнимые при той поддержке, которую Вы оказываете, и я надеюсь, и впредь мы будем чувствовать эту поддержку и в материальном, в финансовом, и в моральном – во всех отношениях. Мы готовы работать", – добавил Михаил Фрадков.

Проводник президентской мысли

До 2009 года РИСИ входил в Службу внешней разведки РФ, затем был переформатирован в структуру, учредителем и основным заказчиком работ которой выступала Администрация Президента России. Это довольно разветвленный институт с многочисленными интересами и филиалами. Интересы охватывают от комплексных проблем, проблем евро-атлантических и оборонных исследований до Ближнего Востока и экономики. Среди региональных центров на сайте института значатся офисы в Екатеринбурге, Владивостоке, Архангельске и Санкт-Петербурге. Как сообщается на сайте РИСИ, в нем 11 докторов и 45 кандидатов наук. Всего же, по словам источника в РИСИ, там трудится вместе с обслуживающим персоналом около 200 человек. Институт организует практики для студентов и аспирантов вузов России и зарубежья.

На сайте института в разделе "контакты" не значится филиал РИСИ в Белграде, открытый в 2013 году при благословении священников Сербской православной церкви. Журналистам Радио Свободная Европа, которые проводили расследование российского влияния в Сербии, не удалось получить комментарий от представительства РИСИ в Сербии. В Белграде эта организация зарегистрирована как ассоциация, занимающаяся издательской деятельностью с целью "укрепления научно-исследовательской работы и иных форм сотрудничества". По номеру телефона, который можно найти в интернете, никто не отвечает.

Жизнь бывшего директора РИСИ Леонида Решетникова тесно связана с Балканами – он проработал в регионе почти шестнадцать лет. Семь лет в Болгарии, где сначала учился, затем защитил в Софийском университете диссертацию по истории, а потом работал пять лет в бывшей Югославии, три года – в Греции. Решетников в последние годы был частым гостем не только в Белграде, но и в Республике Сербской, в Боснии и Герцеговине, руководство которой постоянно заигрывает с сепаратистскими идеями. Здесь он получил одну из самых высоких наград – Орден Негоша – и пообещал от имени патриотических сил России защитить права и возможность независимого развития Республики Сербской.

В мае 2016 года в Торговой палате Сербии прошла презентация книги Решетникова "Вернуться в Россию. Третий путь, или Тупики безнадежности", изданной и на сербском языке. Как и в большинстве подобных случаев, в этом мероприятии участвовали представители Сербской православной церкви, включая митрополита Амфилохия, известного экстремистскими взглядами и разжиганием ненависти. Корреспондентам Радио Свободная Европа не удалось связаться с организовавшей встречу ассоциацией "Наша Сербия", на сайте которой указано, что она занимается гуманитарной деятельностью и оказанием помощи детям.

Доктор исторических наук Александр Сытин 10 лет проработал в РИСИ ведущим научным сотрудником. Покинув институт, Александр Сытин опубликовал в интернете статью "Анатомия провала: О механизме принятия внешнеполитических решений Кремля". "Еще в период своей работы на Балканах Леонид Решетников "воцерковился". У генерала бывшего Первого главного управления КГБ СССР коммуниста Л. Решетникова это приняло крайние формы увлечения Белым движением, Белой православной идеей, духовным и территориальным возрождением Империи".

– Решетников, по всей вероятности, на своей аналитической должности еще в Службе, а потом в РИСИ очень скучал по оперативной работе, – говорит Александр Сытин в ответ на вопрос Радио Свобода, могли ли в РИСИ подготовить те документы, о которых пишет агентство Рейтер. – И постоянно пытался к этой работе в той или иной форме вернуться через какие-то внешние связи. Но мало того, что, с моей точки зрения, сама работа велась не очень квалифицированно, но и по своему скромному опыту общения с руководством РИСИ я могу сказать, что они элементарно с людьми не умеют работать, они людей вообще не видят, с кем они имеют дело. Поэтому изначально, думаю, это было обречено на провал, что и произошло с этой рейтеровской публикацией. Потому что допустить такую утечку – это еще суметь нужно.

– То есть утечка из института, правильно?

– По всей вероятности. Потому что утечку из администрации президента – это я очень плохо себя представляю. Конечно, все возможно, но... вряд ли.

– А этот институт действительно плотно занимался США?

– Да нет, там очень слабое направление, на самом деле, и американское, и европейское. Оно традиционно было слабым. Туда набирали людей в основном молодых, после института, и главная особенность, что меня всегда поражало, это люди, которые в стране либо были один раз в своей жизни, и то в туристической поездке, либо не были вообще. Второй момент, поскольку я занимался странами Балтии, это люди, не связанные ни с какими аналитическими центрами, ни с какими специалистами, то есть это люди, не имеющие там связей. Соответственно, все записки писались по публикациям СМИ и интернета. Ну, знали язык, читали на этом языке – вот выжимка из неких СМИ и ложилась в качестве аналитических записок на стол директору, а потом и в администрацию. Это стандартная форма работы, кстати, большинство аналитических подразделений в России работает именно так. Потому что денег на командировки нет, а чтобы иметь связи за рубежом, нужно туда ездить, выступать на конференциях, писать статьи, выступать с докладами. А при той позиции, которую занимает институт, это в принципе невозможно. Невозможно выступать с докладом во Франции, скажем, с позицией, которую занимал РИСИ при Решетникове. Вас слушать никто не будет, уж тем более в США, где, при всех недостатках и при всем упадке бывшей советологии, достаточно сильная школа, много людей, которые знают или по крайней мере считают, что знают Россию.

– А как этот институт появился? И зачем он нужен?

– Он появился как подразделение Службы внешней разведки, но открытое, как своеобразное окно. В его задачи входила работа с так называемыми открытыми источниками. Поэтому он и создавался как смешанное военно-гражданское подразделение, почему я и попал туда работать. Я никогда не был аттестован и никогда не был военнослужащим, а институт считался воинской частью, то есть я и ряд других людей работали там на тех же правах, какие бывают у вольнонаемных в воинской части. В самой службе такая практика невозможна, таких людей там нет или почти нет, а здесь это было нормально. На основе изучения открытых источников составлялись и аналитические записки, и более крупные работы. А потом институт был переоформлен и стал аналитическим подразделением администрации президента. Те, кто захотел сохранить воинское звание и воинский стаж, ушли в службу, те, кто остался в институте, вышли в отставку, и военных там формально не осталось. Еще в президентство Медведева институт зафиксировал себя как подразделение крайне традиционное в определенных категориях правой ориентации. Если, допустим, ИНСОР считался более демократическим, то этот... Как говорил Решетников, "ИНСОР шепчет президенту, еще Медведеву, в левое ухо, а мы шепчем в правое". Результат мы все видим, – сказал Александр Сытин.

Согласно сайту Госзакупок ФР, в 2017 году институт потратил 204 446 рублей 37 копеек на подписку и поставку печатных периодических изданий Соединенных Штатов Америки (США) на текущий год.

Директор РИСИ Михаил Фрадков ответил на расследование агентства Рейтер следующим заявлением: "Похоже, что авторы этой затеи не соизмерили в своем конспирологическом сознании существующие реалии с вожделенными фантазиями, чтобы в очередной раз привлечь внимание к уже уходящей из общественного восприятия темы "участия" России в предвыборной кампании в США. Попытка вовлечь РИСИ в качестве соучастника неудачна по своей сути".

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков тоже посоветовал не доверять публикации, "поскольку ссылка идет на семь анонимных источников, так и нужно относиться к этой информации".

Павел Золотарев, замдиректора Института США и Канады, в прошлом глава Информационно-аналитического центра Министерства обороны России, заместитель руководителя аппарата Совета обороны РФ, сказал Радио Свобода, что "РИСИ занимается чисто научными исследованиями, а тем, о чем пишет Рейтер, занимаются совсем другие структуры":

– Наверняка институт мог готовить аналитический доклад по ходу американских выборов, это нормальная практика, сотрудники нашего института, которые специализируются на внутренних проблемах США, тоже анализировали расстановку политических сил в Америке. Аналитики в США занимаются тем же самым, – поясняет Золотарев.

Президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что действия России не повлияли на исход выборов. Конгресс и ФБР проводят расследование, но подтверждений того, что люди из окружения Трампа сотрудничали с российской стороной, чтобы повлиять на исход выборов, обнародовано не было.

Ирина Лагунина, «Радио Свобода»