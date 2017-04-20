Минская школьница придумала биопрепарат для очистки сточных вод 20.04.2017, 20:59

Биопрепарат, придуманный одиннадцатиклассницей, стоит всего два доллара.

Одиннадцатиклассница Полина Костеневич из минской средней школы № 16 придумала, как можно дешево очищать сточные воды — с помощью бактерий. Об этом рассказывает «Зеленый портал».

Девушка ушла от дорогих и сложных способов очистки воды, нашла более простой и рациональный — бактерии. Бактериальный способ очистки воды оказался очень простым – его могут использовать обычные люди — и дешевым. В среднем стоимость одной баночки биопрепарата, не превысит 2 долларов.

«Информируя людей о возможности недорого очищать воду до пригодного для вторичного использования уровня, например для полива сада и огорода, мытья машины, мы сможем повлиять на их мнение о ценности воды и необходимости снижения ее потребления. Так мы хотим повысить интерес людей к данной экологической проблеме и, как результат, снизить негативную нагрузку на окружающую среду», — рассказывает про основную цель проекта Полина.

С проектом Полина завоевала Гран-при и золотую медаль на VII Международной олимпиаде экологических проектов «GoldenClimate» в Нейроби, Кения.