В Сети появилось видео вывода ядерного оружия из Беларуси

В Сети появилось видео вывода ядерного оружия из Беларуси9
- 20.04.2017, 21:21
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Ядерные боеприпасы были вывезены из Беларуси в Россию в конце ноября 1996 года.
Редкий видеоролик 1996 года выложило в интернет Министерство иностранных дел Беларуси. На нем показана официальная церемония вывода ядерного оружия из Беларуси в 1996 году, передает «Еврорадио».
Ядерные боеприпасы были вывезены из Беларуси в Россию в конце ноября 1996 года. С тех пор наша страна приобрела статус безъядерного государства.