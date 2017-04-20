В Сети появилось видео вывода ядерного оружия из Беларуси 9 20.04.2017, 21:21

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Ядерные боеприпасы были вывезены из Беларуси в Россию в конце ноября 1996 года.

Редкий видеоролик 1996 года выложило в интернет Министерство иностранных дел Беларуси. На нем показана официальная церемония вывода ядерного оружия из Беларуси в 1996 году, передает «Еврорадио».

Ядерные боеприпасы были вывезены из Беларуси в Россию в конце ноября 1996 года. С тех пор наша страна приобрела статус безъядерного государства.