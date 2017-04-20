закрыть
21 апреля 2017, пятница, 0:15
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Naviband презентовали промо-продукцию для «Евровидения» c картой БНР

3
  • 20.04.2017, 21:41

Также группа подготовила 100 метров ленты и 700 значков с национальным орнаментом, которые будут раздаваться в Киеве.

Группа Naviband, которая в этом году будет представлять Беларусь на «Евровидении», презентовала промо-продукцию, с которой будут знакомить делегацию, журналистов и всех желающих, передает nn.by.

Автором промо выступил Сергей Андрианов, оформлением занималась дизайнер Марина Лис.

Именно так будет выглядеть презентационный буклет группы:

Кроме этого, Naviband подготовили 100 метров лент и 700 значков с национальным орнаментом, которые будут раздаваться в Киеве.

Таким образом Naviband хотят как можно больше рассказать про белорусскую культуру и язык.

Сама группа свое решение о именно таком буклете комментирует так: «Карту становления белорусской государственности делали специально для того, чтобы подчеркнуть в прямом смысле для Европы наше положение на карте Европы. Мы европейская нация со своей культурой и историей».

Напомним, в 2013 году тогдашняя представительница Беларуси на «Евровидении» Алена Ланская в качестве промо-продукции презентовала 1000 бутылок водки и настойки со своим изображением. Тогда история закончилась на границе: фуру с алкоголем развернули, так как организаторы должны были заплатить таможенные пошлины. Еще раньше, в 2010 году, группа «3+2» везла на конкурс более 100 кг зефира — его, в отличие от алкоголя, через границу пропустили.


Мнение

Лукашенко полностью недееспособен
Лукашенко полностью недееспособен Владимир Некляев
Наш бой продолжается
Наш бой продолжается Максим Винярский
Архипелаг ЛУЛАГ
Архипелаг ЛУЛАГ Дмитрий Растаев
Стокгольмский синдром или сделка с КГБ?
Стокгольмский синдром или сделка с КГБ? Павел Знавец


Интервью

Станислав Шушкевич: Лукашенко теряет власть
Станислав Шушкевич: Лукашенко теряет власть
Дмитрий Бондаренко: Трусость некоторых правозащитников провоцирует новые репрессии
Дмитрий Бондаренко: Трусость некоторых правозащитников провоцирует новые репрессии
Роман Бессмертный: Пора остановить идиотизм Лукашенко
Роман Бессмертный: Пора остановить идиотизм Лукашенко
Евгений Афнагель: Войну с народом Лукашенко проиграет
Евгений Афнагель: Войну с народом Лукашенко проиграет