Naviband презентовали промо-продукцию для «Евровидения» c картой БНР 3 20.04.2017, 21:41

Также группа подготовила 100 метров ленты и 700 значков с национальным орнаментом, которые будут раздаваться в Киеве.

Группа Naviband, которая в этом году будет представлять Беларусь на «Евровидении», презентовала промо-продукцию, с которой будут знакомить делегацию, журналистов и всех желающих, передает nn.by.

Автором промо выступил Сергей Андрианов, оформлением занималась дизайнер Марина Лис.

Именно так будет выглядеть презентационный буклет группы:

Кроме этого, Naviband подготовили 100 метров лент и 700 значков с национальным орнаментом, которые будут раздаваться в Киеве.

Таким образом Naviband хотят как можно больше рассказать про белорусскую культуру и язык.

Сама группа свое решение о именно таком буклете комментирует так: «Карту становления белорусской государственности делали специально для того, чтобы подчеркнуть в прямом смысле для Европы наше положение на карте Европы. Мы европейская нация со своей культурой и историей».

Напомним, в 2013 году тогдашняя представительница Беларуси на «Евровидении» Алена Ланская в качестве промо-продукции презентовала 1000 бутылок водки и настойки со своим изображением. Тогда история закончилась на границе: фуру с алкоголем развернули, так как организаторы должны были заплатить таможенные пошлины. Еще раньше, в 2010 году, группа «3+2» везла на конкурс более 100 кг зефира — его, в отличие от алкоголя, через границу пропустили.