Активист из Пинска выиграл суд против лжесвидетелей в погонах 5 20.04.2017, 22:16

Андрей Вабищевич

Активиста судили за акцию, на которой его не было.

Пинский городской суд оправдал предпринимателя Андрея Вабищевича, которого обвиняли в участии в несанкционированном мероприятии. Против активиста свидетельствовали милиционеры. Сам он утверждал, что не находился на площади Ленина во время акции, передает «Радио Свобода».

По словам милиционеров, 26 марта Вабищевич активно участвовал в «марше нетунеядцев» в Пинске. Они заявили, будто задержали его, составили протокол, а позже передали дело в суд. Вопреки свидетельствам Вабищевича милиционеры говорили, что он при задержании «оказывал сопротивление, активно выкрикивал лозунги».

Пинчанин добился того, чтобы суду прислали видеозаписи с камер наблюдения, которые снимали площадь. На них видно, что предприниматель говорил правду. Поэтому судья постановил прекратить административное дело.

Комментируя приговор, пинчанин был удивлен, что его оправдали. Тем более, что для рассмотрения понадобилось три заседания. «Похоже, что после того, как в Минске оправдали студента Романа Протасевича, который сдавал экзамены, хотя милиционеры свидетельствовали, что он был в Куропатах, решили оправдать и меня», — полагает Вабищевич.

Его приговор — единственный оправдательный в Пинске за «марш нетунеядцев». Всего милиционеры составили протоколы на 13 человек.