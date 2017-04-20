Китай запустил первый грузовой космический корабль 20.04.2017, 22:20

Фото: EPA

C космодрома Вэньчан запущен первый грузовой космический корабль Китая «Тяньчжоу-1».

Китай объявил об успешном запуске первого отечественного грузового космического корабля «Тяньчжоу-1», который был выведен на намеченную орбиту в четверг вечером. Об этом сообщает liga.net.

Ракета-носитель «Чанчжэн-7 Y2» с космическим кораблем стартовала в четверг с космодрома Вэньчан, расположенного в южнокитайской провинции Хайнань.

Фото: EPA

Фото: EPA

Корабль был сконструирован Китайской академией космических технологий, его длинна составляет 10,6 м, диаметр - 3,35 м, масса конструкции - около 13 тонн.

Фото: EPA

Как указано на сайте NASASpaceflight, корабль отработает стыковку с находящимся на орбите модулем Тяньгун-2. Затем у Тяньчжоу-1 запланирована трехмесячная автономная миссия на орбите, во время которой будет проведен ряд экспериментов.