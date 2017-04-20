Другу Лукашенко не разрешили идти на новые выборы президента Ирана 3 20.04.2017, 22:35

Махмуд Ахмадинежад

Бывший президент Ирана не допущен к участию в президентской гонке.

Махмуд Ахмадинежад не допущен к участию в президентской гонке в Иране, сообщает Reuters.

Согласно обнародованному Штабом по проведению выборов МВД ИРИ списку, всего борьбу за пост главы государства в ходе предстоящих 19 мая выборов будут вести шесть кандидатов: Мостафа Ага Мирсалим, Эсхак Джахангири, Хасан Роухани, Эбрахим Раиси, Мохаммад Багер Галибаф и Мостафа Хашеми Таба.

Ахмадинежад был президентом с 2005 по 2013 год, и стал известным за рубежом своей жесткой риторикой в отношении Израиля, усилиями нарастить ядерную программу Ирана, а также тем, что ставил под сомнение масштабы Холокоста.

Махмуд Ахмадинежад и Александр Лукашенко много лет плотно сотрудничали. Лукашенко был де-факто единственным из европейских правителей, кто поддерживал отношения с руководством Ирана на высоком уровне. Стороны всячески демонстрировали приверженность друг к другу, обменивались визитами и дружескими декларациями.

В 2007 году президент Ирана Махмуд Ахмадинежад назвал Александра Лукашенко одним из своих лучших друзей. В свою очередь, правитель Беларуси заявил, что Иран «способен стать одним из влиятельных центров мирового сообщества».