Другу Лукашенко не разрешили идти на новые выборы президента Ирана

Другу Лукашенко не разрешили идти на новые выборы президента Ирана3
- 20.04.2017, 22:35
Бывший президент Ирана не допущен к участию в президентской гонке.
Махмуд Ахмадинежад не допущен к участию в президентской гонке в Иране, сообщает Reuters.
Согласно обнародованному Штабом по проведению выборов МВД ИРИ списку, всего борьбу за пост главы государства в ходе предстоящих 19 мая выборов будут вести шесть кандидатов: Мостафа Ага Мирсалим, Эсхак Джахангири, Хасан Роухани, Эбрахим Раиси, Мохаммад Багер Галибаф и Мостафа Хашеми Таба.
Ахмадинежад был президентом с 2005 по 2013 год, и стал известным за рубежом своей жесткой риторикой в отношении Израиля, усилиями нарастить ядерную программу Ирана, а также тем, что ставил под сомнение масштабы Холокоста.
Махмуд Ахмадинежад и Александр Лукашенко много лет плотно сотрудничали. Лукашенко был де-факто единственным из европейских правителей, кто поддерживал отношения с руководством Ирана на высоком уровне. Стороны всячески демонстрировали приверженность друг к другу, обменивались визитами и дружескими декларациями.
В 2007 году президент Ирана Махмуд Ахмадинежад назвал Александра Лукашенко одним из своих лучших друзей. В свою очередь, правитель Беларуси заявил, что Иран «способен стать одним из влиятельных центров мирового сообщества».