Повар и посудомойка обворовывали столовую лицея МВД 12 20.04.2017, 22:51

Будущие милиционеры получали пайки меньше нормы.

Кражи в лицее МВД выявили сотрудники отдела по борьбе с организованной преступностью Минского РУВД.

Специализированный лицей был создан в 2015 году. Сегодня в нем обучаются 218 подростков. Учебное заведение располагается в Острошицком городке Минского района. Туда лицей перевели из столицы на время ремонта основного здания.

Однако милиционеры узнали, что лицеистам выдают продовольственные пайки меньше нормы. Во время проверки, говорит начальник ОБЭП Минского РУВД Георгий Куликовский, эта информация подтвердилась.

Фото: uvd-mo.gov.by

Утром 17 апреля сотрудники ОБЭП задержали 57-летнюю жительницу Логойска и 59-летнюю минчанку. Женщины работают поваром и посудомойкой в лицее. В их пакетах при досмотре оперативники нашли украденные продукты питания: мясной фарш, сыр, сметану, сливочное и растительное масло, чай, майонез и фрукты.

Фото: uvd-mo.gov.by

Женщины признались и раскаялись в содеянном. На них составили административные протоколы за мелкое хищение. Им грозит арест или штраф до 690 рублей (30 базовых).