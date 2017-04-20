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Нефть Brent рухнула в цене ниже $53 за баррель

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  • 20.04.2017, 23:01

По состоянию на 23:00 по минскому времени нефть Brent торговалась на отметке в 52,91 доллара за баррель.

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2017 года продолжила падение, опустившись на 0,32 до 52,91 доллара за баррель, свидетельствуют данные торгов на бирже ICE в Лондоне.

Цены на нефть усилили падение после публикации Минэнерго США еженедельных данных по запасам нефти в стране, которые в период с 7 по 14 апреля снизились на 1,1 млн баррелей при прогнозе снижения на 1,47 млн баррелей.


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