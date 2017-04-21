«Отставка правительства и выражение недоверия Путину» 5 21.04.2017, 7:53

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ФОТО: ОТКРЫТАЯ РОССИЯ

Координатор бастующих российских дальнобойщиков рассказал об их требованиях.

Координатор протеста российских дальнобойщиков Сергей Гуляев заглянул в студию «Белсата».

Общенациональная забастовка дальнобойщиков в России, которую, казалось бы, на какое-то время сбросил с информационной повестки дня теракт в питерском метро, все еще продолжается. И подавно протесты докатились до Москвы. В буквальном смысле.

Бастовать дальнобойщики приехали в город Реут, это километров 15 от российской столицы. Как и в других частях страны, не обошлось без противодействия полиции. Всего протесты проходят буквально по всей стране вот уже четвертую неделю. Водители требуют отмены платы за проезд фур по федеральным трассам. Между тем, по крайней мере пока, прислушиваться к собственным гражданам Кремль особо не собирается: с 15 апреля скандальный сбор «Платон» власти страны все-таки увеличили. Сразу на четверть.

«Были так называемые встречи Медведева с так называемыми дальнобойщиками, которые ничего общего с дальнобойщиками не имеют. Они дают телевизионную картинку якобы правительство договаривается с дальнобойщиками. На самом деле никакие требования не были удовлетворены. Протест длится с 2015 года, и сейчас очередная фаза этого протеста в связи с повышением налога «ротенберговского». Если в 2015 году требованием была отмена «Платона» либо снижение тарифа, то сейчас главное требование дальнобойщиков — отставка правительства, выражение недоверия Путину, полная отмена «Платона» как налога, который, скорее, даже оброк, который не идет ни на ремонт дорог, не пополняет бюджет. Это чисто коррупционная схема по извлечению денег из карманов налогоплательщиков», — заявил Сергей Гуляев.