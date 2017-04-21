Директор белорусскоязычной гимназии: К нам хотят попасть все 9 21.04.2017, 8:02

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Фото: nn.by

Вокруг поступления в гимназию №23 в Минске в этом году – небывалый ажиотаж.

Осталось чуть больше месяца до начала приема детей в первые классы. Родители начинают нервничать: удастся ли попасть туда, куда хочется? Желающих пристроить ребенка в хорошую школу много, а свободных мест — мало. Вот и в белорусскоязычную гимназию №23 уже очередь, и повезет совсем немногим, пишет nn.by.

На собрание для родителей будущих первоклашек собралось более полусотни человек. Кто-то уже точно знает, что хочет в гимназию №23, и только сюда. Некоторые пока что присматриваются и взвешивают.

Многие разговаривают по-русски, но никакой проблемы в этом не видят.

«Я сама здесь училась, и для меня белорусский язык не является какой-то причиной, чтобы не отдавать ребенка в эту школу. Будет знать еще один язык, свой, родной», — говорит Наталья, которая отправляет в первый класс дочь Марию.

Рядом с Натальей — Алеся с дочерью Антониной. Девочка утвердительно кивает в ответ на вопрос, хочет ли она в школу. Ее старшая сестренка Ксения уже заканчивает пятый класс этой гимназии.

«У нашей старшей дочери очень хорошие учителя, поэтому выбор не стоял, — говорит Алеся. — Наоборот интереснее, что школа белорусская. Немного сложно, но…»

«Но это классно», — заканчивает мысль Тоня.

«Будем учиться, будем стараться. Нужно знать два языка: и русский, и белорусский. Мы же граждане Республики Беларусь. В обычных школах дети учат белорусский язык как иностранный, не понимают его. В нашей гимназии дети разговаривают по-белорусски, они более адаптированы», — добавляет Алеся.

В этой семье тоже все говорят по-русски, однако Алеся смотрит на старшую дочь и понимает, что это никакая не помеха. Разве что в начале обучения в школе Ксении пришлось поднапрячься, ведь нужно было усвоить много новых слов, однако сейчас все отлично. Алеся говорит, что между собой в гимназии дети разговаривают как по-русски, так и по-белорусски, но все понимают друг друга и дружат.

«Я белорус в шестом поколении, но ни я, ни мои родители, ни мой старший сын не разговаривают на белорусском языке», — рассказывает Валерий, для семьи которого этот год исторический. Его старший сын Глеб поступает в институт, а младший Степан — идет в школу.

«Язык понимаем, но разговариваем больше по-польски. А хотелось бы изучать белорусский язык через наших детей. Хочу, чтобы и внуки знали белорусский язык. Вот это основная причина, почему мы пришли в эту гимназию», — продолжает Валерий. Второй причиной он называет возможность учить в гимназии китайский язык.

Кстати, и для гимназии №23 этот год исторический. В этом году впервые выпускаются дети, которые с первого класса изучали китайский язык.

Для многих родителей, что пришли на собрание в гимназию, разговаривать по-белорусски вполне естественно. Им принципиально, чтобы их дети учились по-белорусски.

«Если ты все время работаешь с русским языком, встает вопрос: если не твой ребенок будет ходить в белорусскоязычную школу, то чей еще? Я в свое время закончила белорусскую школу и хочу, чтобы Григорий также мог свободно разговаривать по-белорусски», — говорит Маша Колесникова и добавляет, что еще и добираться им сюда очень удобно.

«Для меня важно, чтобы мой ребенок обучался на белорусском языке и получал качественное образование. На этом все», — говорит Константин Горецкий, который отправляет в школу Марка.

А вот мать трех дочерей Анастасия колеблется между классическим обучением и дистанционным. Ее старшая дочь Мира уже отучилась год дистанционно, и сейчас родители думают, не попробовать ли обратиться к обычному обучению.

«Родительское сообщество создало свой класс с неформальным подходом к обучению. Там не сидят за партами, детей ни к чему не принуждают. Их поощряют не так, как в обычных школах, — рассказывает Анастасия. — И построено обучение интереснее. Дети могут сидеть на деревьях и учить буквы, много занимаются на улице».

Когда занимать очередь?

Наверное, этот вопрос больше всего волновал родителей, которые пришли на собрание. Особенно когда путем нехитрых математических операций стало понятно, что счастливчиков, которые попадут в первый класс при гимназии, будет немного.

Набирают два класса: один с изучением английского языка, второй — с изучением китайского. В каждом будет обучаться по 25 человек. Соответственно, в этом году ожидают 50 первоклассников.

За 38 детьми уже зарезервированы места, поскольку они проживают в микрорайоне, привязанному к гимназии. Их принимают в первую очередь.

Еще 15 человек зачисляют автоматически, поскольку они ходили в подготовительный класс «Маладзічок», что работает при гимназии, и показали высокие способности на итоговых тестах.

Когда родители прикинули, что, выходит, 53 места из 50 уже заняты, по залу прокатилась волна недовольства. Правда, директор гимназии Ирина Пасюкевич заверила, что свободные места будут.

В прошлом году, например, также почти 40 мест были зарезервированы за жителями микрорайона, однако пришли в гимназию только 23 из них. Тем не менее, вряд ли в этом году удастся попасть всем, кто хочет.

Родителям остается записываться 2 июня в очередь желающих учиться в младшей школе при гимназии и надеяться на чудо. Кстати, записаться можно будет не только в самой школе, но и по телефону. Родительская гонка начнется в 15 часов. По опыту предыдущих лет, это иначе как гонкой и не назовешь: в позапрошлом году очередь занимали в 5:30 утра, а в прошлом году — просто ночевали на крыльце гимназии.

В этом году родители также настроены решительно, хотя администрация гимназии и призывает не создавать толпу у здания.

Прием в первые классы продлится до 29 августа. Только в конце лета станет ясно, кто где будет учиться. Директор гимназии пообещала, что будет участвовать в разговорах с родителями, которые запишутся в очередь желающих попасть в это учебное заведение.

«Раньше такого ажиотажа не было»

«Раньше настроение родителей было более спокойным, не было такого ажиотажа, — говорит директор гимназии Ирина Пасюкевич. — Прежде всего, стремились попасть белорусскоязычные семьи. Сейчас гимназия пользуется спросом у всех, а не только у белорусскоязычных.

Это превосходно, однако каждый из родителей должен осознавать, что детям нужно помогать. Вопрос в том, какой сегодня есть резерв у родителей, чтобы помочь своему ребенку преодолеть первые трудности, которые обычно возникают при глубоком изучении белорусского языка?»