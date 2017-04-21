На Елисейских полях в Париже открыли стрельбу по полиции 1 21.04.2017, 7:30

2,349

ФОТО: REUTERS/BENOIT TESSIER

В результате теракта один полицейский убит, еще двое ранены.

Теракт произошел в центре Парижа в четверг вечером. На Елисейских полях мужчина открыл стрельбу, в результате которой погиб один полицейский, а еще двое получили ранения. Нападающего застрелили.

Президент Франции Франсуа Олланд заявил, что нападение на Елисейских полях носило террористический характер.

Прокурор Парижа Франсуа Молен заявил, что личность нападавшего установлена. Однако его имя не назовут, пока не узнают, были ли у него сообщники.

Экстремистская группировка «Исламское государство» взяла на себя ответственность за этот теракт и заявила, что нападавший был одним из ее «бойцов», передает ВВС. По словам этой группировки, нападение совершил «Абу Юсеф-бельгиец».

Французские СМИ информируют, что нападавший — 39-летний гражданин Франции. Он известен французским спецслужбам, в мессенджере Telegram мужчина обсуждал свое намерение убить полицейских.

Как сообщает МВД Франции, автомобиль с террористом остановился у полицейского автобуса около 21 часа по местному времени. Мужчина вышел из машины и открыл огонь из автомата. По словам очевидцев, вооружен он был автоматом Калашникова.

После убийства полицейского нападающий попытался скрыться, отстреливаясь от других полицейских. При этом он ранил двоих из них. Сообщается также, что был ранен случайный прохожий.

Самого террориста застрелили ответным огнем.

Полиция оцепила район Елисейских полей и эвакуировала оттуда всех людей. Перед этим многие посетители кафе и магазинов оказались заблокированными в помещениях — на улицу их не выпускали.

Во Франции действует чрезвычайное положение, введенное после серии терактов в Париже в ноябре 2015 года. Тогда погибли 130 человек.

А 23 апреля в стране состоится первый тур президентских выборов.