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В ООН готовы ввести новые санкции против КНДР

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  • 21.04.2017, 8:14
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Совбез ООН принял резолюцию по Северной Корее.

Совет Безопасности ООН резко осудил недавние ракетные испытания Северной Кореи. В заявлении, принятом в четверг, 20 апреля, действия КНДР названы дестабилизирующими и провокационными. Члены Совбеза требуют от Пхеньяна немедленно прекратить нарушение соответствующих резолюций, передает «Немецкая волна».

В заявлении также говорится, что Совбез продолжит наблюдать за развитием ситуации и примет дальнейшие меры, в том числе и новые санкции в отношении КНДР.

Ситуация вокруг Северной Кореи в последний месяц резко обострилась. 16 апреля КНДР произвела очередной ракетный запуск, который оказался неудачным - ракета взорвалась сразу после старта. А за день до этого во время военного парада в Пхеньяне были продемонстрированы ракеты 56 типов, среди них, предположительно, была и новая межконтинентальная баллистическая ракета.

Вашингтон ранее заявлял, что из-за опасности, исходящей от Северной Кореи, изучит «военные варианты» развития событий. После этого США направили авианосец и ряд военных кораблей к Корейскому полуострову.


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