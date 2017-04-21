Стали известны важные детали выступления Naviband на «Евровидении-2017» 1 21.04.2017, 8:26

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Фото: euroradio.fm

Стилисты сохранили важные для музыкантов нюансы сценического образа.

22 апреля представители Беларуси на «Евровидении-2017» Naviband играют в минском Дворце профсоюзов последний концерт перед поездкой на конкурс. А сегодня в Белтелерадиокомпании, которая продюсирует выступление группы на «Евровидении», музыканты рассказали о готовности к выступлению в Киеве, сообщает euroradio.fm.

Подготовкой Naviband занимается украинская команда, известная по работе с Джамалой и Златой Огневич. Причем, Ксения Жук и Артем Лукьяненко сами выбрали, с кем будут работать. Номер будет содержать идею полета, Naviband однут светлую одежду и будут на сцене вдвоем, без бенда.

«Мы будем искренними и светлыми, такими, какими являемся в жизни, ― рассказывает Ксения Жук. ― Стилист, когда рисовал эскиз костюма, рисовал меня с «рожками», а Артема со шляпой, так что, «рожки» останутся. Мои движения, ручки, также останутся, как и некоторые нюансы, которые для нас важны. Мы рады, что останемся сами собой».

Музыканты говорят, что готовы выйти на сцену уже завтра. Особенно им нравятся пре-пати, самые большие из которых Naviband посетили в Тель-Авиве и Амстердаме.

«После выступления в Амстердаме мы и норвежцы остались в гримерке. Я достал гитару, и мы начали играть песни на наших языках. Постепенно к нам присоединились представители других стран. Мы играли четыре аккорда, и по кругу пели мировые хиты. Это был джем, который нас сдружил. Выделить кого-то как конкурента мы не можем. Все большие профессионалы, настоящие музыканты. И нам приятно быть среди них», ― делится впечатлениями Артем. Ксюша добавляет: «Очень по-другому ощущается «Евровидение», когда ты находишься внутри, фестивальный дух, атмосфера. Мне казалось, что там все сдержанно и истории участников постановочные. Жаль, что людям не видно, как на самом деле там душевно внутри».

На пресс-конференции музыканты представили и промо-продукцию, которую повезут в Киев. Еды не будет, зато будет сто метров ленты, 700 значков, галстуки-бабочки (все с орнаментом и в белорусских цветах ― белом, красном и черном, кстати, народные мастера сами предложили группе помощь), календари с изображением музыкантов и буклеты, содержащие не только информацию о дуэте, но и слова песни белорусской латиницей, карту становления белорусской государственности (делали, чтобы подчеркнуть значимость Беларуси на карте Европы) и даты из истории белорусского языка (автором идеи промо-продукции стал пиар-менеджер группы Сергей Андрианов, а реализовала ее дизайнер Марина Лис). Музыканты полагают, что наибольший интерес к ним ― именно из-за песни на родном языке, а не из-за «желтой истории», и что на конкурсе они хотят показать не только себя, но и свою страну.

Поддержать Ксюшу и Артема едут их родители (папа Артема ― инструктор по гимнастике цигун, поэтому собирается устраивать для группы сеансы медитации перед выступлением), а также музыканты бэнда, друзья и много поклонников. Организаторы «Евровидения» говорят, что много билетов купили именно белорусы.

1 мая Naviband уезжают в Киев. 3 мая состоится их первая репетиция на сцене «Евровидения». 11 мая они выступят в полуфинале под номером 15.