«Село – столице – похмелиться»: Пенсионер отправил Медведеву $1 доллар 8 21.04.2017, 8:38

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ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ

ФОТО: РИА «НОВОСТИ»

В Томской области пенсионер перевел премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву свою апрельскую прибавку к пенсии.

Виктор Смирнягин рассказал, что после индексации в 1,5% его пенсия выросла на 60 российских рублей (почти 2 белорусских рубля). По словам пенсионера, он отправил мизерную прибавку Медведеву со словами «Село — столице — похмелиться», сообщает сайт takiedela.ru.

Смирнягин призвал всех пенсионеров отправить свои прибавки Дмитрию Медведеву. «Может быть, хоть так они нас услышат. Услышат, ежели закидаем их этими копейками, о которых они орут и шумят не переставая, — заявил он. — Постыдились бы. Да уж куда там…»

С 1 апреля 2017 году пенсии по государственному пенсионному обеспечению, включая социальные, повысили на 1,5%, сообщал Пенсионный фонд России. Среднегодовой размер социальной пенсии, по данным фонда, составляет 8 742 рубля (287 белорусских рублей), страховой — 13 655 рублей (448 белорусских). Дальнейшее повышение планируется в августе 2017 года — для тех пенсионеров, которые работали в 2016 году, повысят страховую пенсию максимум на три пенсионных балла.

Ранее, в 2016 году, правительство повысило пенсии только на 4%, тогда как в июне 2016 года глава правительства Дмитрий Медведев обещал найти возможность проиндексировать пенсии по меньшей мере на 8,56%. Фактическая инфляция, согласно прогнозу Минэкономразвития, составит 12,2%.

Напомним, Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального опубликовал расследование о дворцах, дачах и виноградниках премьера России.

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