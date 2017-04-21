«Многим в провинции приходится выбирать — коммуналка или еда» 1 21.04.2017, 8:54

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Фото: tut.by

Белорусы задолжали за «коммуналку» более $ 63 миллионов.

Белорусы на форумах обсуждают бандитский подход коммунальников – начислять космическую пеню и интересуются, в каком банке дают кредиты на оплату «жировки», пишет «Салідарнасць».

По данным Минжилкомхоза, задолженность населения за жилищно-коммунальные услуги выросла до 119,2 миллиона рублей.

Об этом сообщает портал коммунальной грамотности населения. Только за январь-март этого года долг увеличился на 12,4 миллиона рублей!

Напомним, в последний раз «коммуналка» дорожала с 1 марта.

Недавно СМИ сообщили о том, что в Могилеве впервые с аукциона продадут квартиру должника за коммунальные услуги. Могилевчанин не оплачивал жировку с октября 2015 года и задолжал почти 4,6 тысячи рублей, из которых 3,12 тысячи — пеня. Мужчина не работает около двух лет.

По мнению участника дискуссионной площадки talks.by, это «бандитский подход - ставить граждан на счетчик по таким расценкам».

«Многим в провинции приходится выбирать – коммуналка или еда. Выбор, естественно, в пользу второго варианта. Никто не хочет смотреть на голодающих детей», - высказывает мнение другой форумчанин.

Белорусы недоумевают, почему неуплату коммуналки считают с пеней. Некоторые предлагают убрать пеню - и от долга останется пшик.

Один из пользователей интересуется: «Ребята, может, кто знает, в каком банке дают кредит на оплату коммуналки? Лучше проценты платить, чем пеню».

Ему предлагают: не можете платить - поезжайте в деревню, там жилье почти бесплатно.

В качестве примера, свидетельствующего, что в деревне прожить не легче, участник дискуссии приводит разговор со знакомым председателем сельсовета:

«Он привел мне страшные, но реальные цифры. В СПК работает порядка 230 человек, а в деревнях сельсовета без работы проживают 120. Начинают потиху тащить все что плохо (и не только) лежит».

Есть и те, кто считает, что долги за коммуналку – это задолженность не белорусов, а самой системы. По их мнению, это свидетельство безграмотного управления - как страной, так и отдельными структурами.

«Люди оплачивают коммуналку полностью, либо прямыми платежами в ЖКХ, либо косвенными - оплачивая дичайшие налоги и взносы в ФСЗН на все подряд», - заключает форумчанин.