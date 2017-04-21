Независимый профсоюз победил в суде, защищая рабочего 3 21.04.2017, 8:58

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Суд согласился с профсоюзом, что рабочий «Гомелькабеля» уволен незаконно.

Интересы истца Анатолия Поплавного представлял правовой инспектор РЭП по Гомельской области Леонид Судаленко, сообщает praca-by.info.

20 апреля 2017 года суд Железнодорожного района Гомеля в полном объеме удовлетворил требования истца Анатолия Поплавного, члена профсоюза РЭП, о восстановлении на работе. В процессе участвовал прокурор; он поддержал требования истца. Бывший сотрудник СОАО «Гомелькабель» Анатолий Поплавный согласен на компенсацию, так как с нанимателем возник конфликт, и работать на прежнем месте он вряд ли сможет.

Ответчик был не согласен с исковыми требованиями: наниматель считал, что не продлил контракт с 59-летним Анатолием Поплавным совершенно законно.

Правовой инспектор РЭП Леонид Судаленко обнаружил в контракте Поплавного пункт о запрете увольнять работников в возрасте 59 лет. Директор СОАО «Гомелькабель» не счел этот аргумент основанием для восстановления уволенного работника и утверждал, что он «просто не успел привести контракт в соответствие с действующим законодательством» - то есть указом Лукашенко об увеличении пенсионного возраста.

- Весь январь мы были на простое, и отдел кадров тоже не работал, вот и не внесли изменения, - объяснял свои действия директор «Гомелькабеля» Сергей Кузьменков.

Но суд согласился с тем, что положения контракта нужно исполнять, если они не ухудшают положение работника по сравнению с действующим законодательством, а улучшают; и постановил удовлетворить исковые требования в полном объеме.