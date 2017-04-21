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СМИ: Россия отправила войска на границу с КНДР

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  • 21.04.2017, 9:14
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Поезда с военной техникой, движущиеся в направлении Приморского края, были замечены в Хабаровске.

Президент России Владимир Путин послал войска на границу России с Северной Кореей после того, как появились опасения, что США будут атаковать КНДР, пишет Daily Mail (перевод – korrespondent.net).

Отмечается, что удар США может вызвать поток беженцев. В связи с этим российские танки и другая военная техника отправляются на границу с северокорейским государством.

Издание опубликовало видео, на котором местные жители заметили поезда с военной техникой, движущиеся в направлении Приморского края через Хабаровск. Туда же перемещаются военные вертолеты.

Ранее Китай также направил на южный рубеж 150 тысяч солдат, чтобы справиться при необходимости с потоком беженцев.

Российский военный представитель Александр Гордеев отказался сообщить точные причины перемещения войск и оборудования. Однако источники издания отмечают, что такие движения связаны с корейским кризисом.

Напомним, недалеко от КНДР размещен морской порт Владивосток, где Россия располагает огромными военными ресурсами. Если США ударит ракетами по ядерным объектам КНДР, радиоактивное облако достигнет Владивостока в течение двух часов.


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