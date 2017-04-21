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Предприятия-гиганты массово увольняют работников

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  • 21.04.2017, 9:30
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За год восемь крупных предприятий Беларуси потеряли свыше 2,3 тысячи сотрудников.

«Завтра твоей страны» изучило годовые отчеты крупных работодателей и сравнило, как изменилась среднесписочная численность сотрудников.

За год восемь крупных предприятий Беларуси с количеством работающих более 4 тысяч человек потеряли свыше 2,3 тысячи сотрудников.

«Нафтан» — минус 722

На начало 2016 года в штате одного из двух нефтеперерабатывающих комплексов Беларуси числилось 10 730 человек, на конец года – уже 10 008. За год число работающих на предприятии уменьшилась на 6,7%.

«Беларуськалий» — минус 365

За год среднесписочная численность одного из крупнейших в мире производителей калийных удобрений уменьшилась на 2,1%. Сокращение проходило на фоне падения выручки и прибыли предприятия. На 31 декабря 2016 года на «Беларуськалии» работали 16 540 человек.

БМЗ-управляющая компания холдинга БМК – минус 360

На 3,2% стало меньше рабочих в единственном металлургическом холдинге страны – Белорусской металлургической компании. Их численность сократилась с 11 183 человек до 10 008 человек, но БМК по-прежнему входит в список компаний-десятитысячников.

«Белшина» — минус 319

На бобруйском предприятии за прошлый год рабочих стало меньше на 3%. Среднесписочная численность уменьшилась с 10 552 до 10 233 человек.

«Гродно Азот» — минус 194

Получивший в прошлом году чистый убыток почти в 150 млн рублей «Гродно Азот» сократил число сотрудников на 2,5%. К концу 2015 года на предприятии, которое является вторым по величине белорусским производителем удобрений, было занято 7 749 человек. К концу 2016 года – 7 555.

«БелАЗ-холдинг» — минус 193

Один из крупнейших мировых производителей большегрузных автомобилей относительно неплохо завершил 2016 году, увеличив и выручку, и прибыль. Однако в рамках реструктуризации число занятых тоже уменьшилось. За год среднесписочная численность на жодинском предприятии сократилась на 1,9% — с 10 059 до 9 866 сотрудников.

Холдинг «Интеграл» — минус 134

На 2,5% сократились штаты одного из крупнейших представителей электронной отрасли Беларуси – холдинга «Интеграл». Численность работающих уменьшилась с 5 273 до 5 139 человек.

МЗКТ – минус 43

Неплохой год на фоне других представителей машиностроительной отрасли был у Минского завода колесных тягачей. Тем не менее предприятие тоже попало в список субъектов хозяйствования, на которых произошло сокращение штатов. Вместо 5 281 человек к концу 2015 года через год на МЗКТ осталось 5 238 человек (уменьшение на 0,8%).


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