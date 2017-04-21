Укравший $270 тысяч из здания МВД оказался сотрудником милиции 37 21.04.2017, 9:43

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Министр Шуневич вынужден был признать, что в «семье - не без «урода».

Человек, который похитил из сейфа здания ГУБОПиК МВД почти 270 тысяч долларов, является сотрудником правоохранительных органов, рассказал tut.by министр внутренних дел Игорь Шуневич.

«Идет следствие. Расследованием занимется Следственный комитет. Похищенные из сейфа деньги были конфискованы у человека, проходящего подозреваемым по одному из уголовных дел», — рассказал министр.

«В семье не без урода», — ответил он вопрос журналистов, является ли подозреваемый в краже сотрудником правоохранительных органов.

Напомним, на рождественские праздники из сейфа в здании, в котором находится Главное управление по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД Беларуси (ГУБОПиК), были похищены почти 270 тысяч долларов.

Об этом стало известно из постановления Шевченковского районного суда Киева, опубликованного в Едином государственном реестре судебных решений Украины.

Как следует из документа, подозреваемый гражданин около 9 часов утра 8 января 2017 года, действуя умышленно, из корыстных побуждений, тайно похитил из сейфа в кабинете № 107 административного здания по адресу: город Минск, улица Революционная, дом 3, денежные средства в размере 269 150 долларов. Днем того же дня он пересек госграницу Беларуси и выехал в Украину, где встречался с гражданкой Украины. Утром 9 января злоумышленник выехал с территории Украины в Румынию, следует из материалов суда.