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В Лондоне объявлен шорт-лист Международной Букеровской премии

  • 21.04.2017, 9:56
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В него вошли шесть авторов из предыдущего «длинного списка».

В Лондоне объявили шорт-лист Международной Букеровской премии (Man Booker International Prize), присуждаемой в области литературы на английском языке. В него вошли шесть авторов из "длинного списка", в котором были имена 13 писателей из 11 стран мира, сообщает ТАСС.

Жюри конкурса определило шесть претендентов на победу. В "короткий список" попал французский писатель Матиас Энар с романом Compass ("Компас"), за который он в 2015 году был удостоен Гонкуровской премии. Шансы на победу есть у израильского писателя Давида Гроссмана (A Horse Walks Into a Bar, "Лошадь входит в бар") и его соотечественника Амоса Оза (Judas, "Иуда"). Среди номинантов находятся два скандинавских автора - Рой Якобсен из Норвегии (The Unseen, "Невидимое") и Дорти Норс из Дании (Mirror, Shoulder, Signal, "Зеркало, плечо, знак"). В списке также представитель Южной Америки - Саманта Швеблин из Аргентины (Fever Dream, "Лихорадочный сон").

"Наш "короткий список" охватывает эпос и повседневность. От лихорадочных снов до бессонных ночей, от далеких островов до подавляющих (человека) городов, эти замечательные романы проливают свет на неповторимые личности, которые пытаются осмыслить свое место в сложном мире", - сказал председатель жюри Ник Барли.

В отличие от Букеровской премии, основанной в 1969 году и ежегодно присуждаемой писателям стран бывшего Британского Содружества, Международная Букеровская премия была учреждена в 2004 году и вплоть до 2016 года вручалась раз в два года. Теперь ее присваивают за достижения в области литературы ежегодно. Победителем может оказаться автор любой книги, которая была переведена на английский. Денежный приз премии составляет £50 тыс. ($64 тыс.), который писатель-победитель разделит с переводчиком.

Победитель Международной Букеровской премии будет объявлен в Лондоне 14 июня.


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