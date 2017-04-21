Стали известны полуфиналисты Лиги Европы 21.04.2017, 10:12

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В розыгрыше футбольной Лиги Европы определился квартет участников полуфинальной стадии.

В трех из четырех повторных четвертьфиналах командам не хватило основного времени, сообщает БелТА.

Только в поединке бельгийского «Генка» и испанской «Сельты» соперники уложились в два тайма, завершив встречу вничью 1:1. Этот результат полностью устроил гостей, потому что в первой игре на своем поле в Виго футболисты «Сельты» победили со счетом 3:2.

Самым затяжным получился матч в Стамбуле между турецким «Бешикташем» и французским «Лионом», который выиграли хозяева со счетом 2:1. На поле французского клуба результат был таким же, но в пользу «Лиона».

В дополнительное время стамбульского поединка счет не изменился и судьба путевки в полуфинал определилась в серии послематчевых пенальти, в которой удача была на стороне лионцев - 7:6. Английский «Манчестер Юнайтед» и бельгийский «Андерлехт» в основное время повторили результат матча в Брюсселе - 1:1, а в овертайме Маркус Рэшфорд принес победу «МЮ» - 2:1.

В Гельзенкирхене немецкий «Шальке-04» выиграл у голландского «Аякса» 3:2 в дополнительной время, но выбыл из турнира, потому что в Амстердаме «Аякс» победил с результатом 2:0 и за счет мячей, забитых на чужом поле, одержал общую победу по сумме двух встреч. Ранее определились полуфиналисты главного клубного турнира Старого Света Лиги чемпионов.

Борьбу за трофей продолжат два мадридских клуба - победитель прошлого розыгрыша «Реал» и финалист «Атлетико». Кроме них, в полуфинал пробились футболисты «Монако» и туринского «Ювентуса». Жеребьевки полуфинальных пар обоих турниров состоятся сегодня в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне.