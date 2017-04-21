За взрыв у автобуса «Боруссии» задержан гражданин России 1 21.04.2017, 10:21

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Фото: AP

Немецкая прокуратура рассказала о возможных мотивах преступления.

Немецкая полиция задержала 28-летнего выходца из России Сергея В. по подозрению в причастности ко взрывам около автобуса дортмундской «Боруссии». Об этом пишет meduza.io со ссылкой на Bild. Мужчина имеет двойное гражданство — Германии и России, передает euroradio.fm.

Немецкая прокуратура распространила заявление, что Сергей В. мог действовать из финансовых мотивов. Мужчина мог рассчитывать, что стоимость акций «Боруссии» снизится после нападения на автобус с игроками.

Взрывы возле клубного автобуса, в котором футболисты "Боруссии" собирались ехать на четвертьфинальный матч Лиги чемпионов, произошли 11 апреля. При инциденте пострадал защитник «Боруссии» Марк Бартра и сотрудник полиции, который сопровождал команду.

Немецкая газета газеты Bild пишет, что сотрудники отеля, расположенного неподалеку от места взрывов, обратили внимание на странного русского. Во время эвакуации мужчина решил не покидать отель, а пошел в ресторан и заказал себе ужин со стейком. При заселении в гостиницу он отказался от первой предложенной ему комнаты и попросил такой номер, чтобы из его окон можно было наблюдать за местом происшествия. Кстати, в этой же гостинице проживали и футболисты «Боруссии», отмечает РБК.

После взрыва возле автобуса нашли записку, в которой упоминался Аллах и убийства боевиков террористической организации «Исламское государство». Однако немецкие правоохранители усомнились в ее подлинности. Однако 13 апреля по подозрению в причастности в взрывов они задержали 26-летнего гражданина Ирака, который, согласно предварительной информации, был в «Исламском государстве» до 2016 года.