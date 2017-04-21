Назван простой способ проверить свое здоровье за 1 минуту 2 21.04.2017, 10:30

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Проверить здоровье можно не выходя из дома.

Все мы знаем, как важно следить за самочувствием, но мало кто из нас любит ходить к врачам.

Adme.ru узнал простой способ проверки здоровья не выходя из дома.

- Возьмите обычную ложку и проведите ею по всей поверхности языка, обильно смочив слюной.

- Уберите ложку в прозрачный пакет и поместите под яркий свет: солнечный или от лампы.

- Через 1 минуту проверьте ложку.

Чистая ложка без разводов и неприятного запаха — нет проблем со здоровьем внутренних органов.

Если есть запах:

- Гнилостный, резкий — проблемы с легкими или желудком;

- Сладкий — возможен диабет;

- Аммиака — проблемы с почками.

Если есть разводы:

- Белого или желтого цвета с толстым налетом — нарушения в работе щитовидной железы;

- Фиолетового цвета — бронхит, плохое кровообращение, повышенный уровень холестерина;

- Белого цвета — наличие респираторной инфекции;

- Оранжевого цвета — заболевание почек.

Помните, что данный метод носит информационный характер и не заменяет собой консультацию врача.