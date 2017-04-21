В Беларуси появятся трудовые лагеря для «тунеядцев»? 69 21.04.2017, 10:59

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Лукашенко заявил, что «заставит работать все 350 тысяч безработных».

«350 тысяч человек – что с ними будем делать? Но эти 350 – на них клеймо нельзя поставить, потому что это плохие люди. Они только проблемы милиции создают. А вообще их – 500 тысяч человек. Мы уже 150 тысяч освободили. Если кто-то предложит другой путь – я отступлю. Но их надо заставить работать. Сегодня задача – как действовать в этом направлении. Вы ж понимаете, что это за люди. 10 тысяч внесут деньги, а остальные – не заплатят. А потом в феврале-марте выйдут на улицы и будут кричать гвалтом. Им еще и копейку дадут за это. Поэтому цель одна – заставить их всех работать. И есть советский опыт, как заставить их работать. Я вот на Попкова смотрю – он их в СССР заставлял работать и сейчас можно заставить. В новом декрете мы все эти 350 тысяч заставим работать», - заявил диктатор.

Сharter97.org ведет онлай-трансляцию с выступления диктатора в «палатке».