закрыть
21 апреля 2017, пятница, 13:50
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

В Беларуси появятся трудовые лагеря для «тунеядцев»?

69
  • 21.04.2017, 10:59
  • 10,184

Лукашенко заявил, что «заставит работать все 350 тысяч безработных».

«350 тысяч человек – что с ними будем делать? Но эти 350 – на них клеймо нельзя поставить, потому что это плохие люди. Они только проблемы милиции создают. А вообще их – 500 тысяч человек. Мы уже 150 тысяч освободили. Если кто-то предложит другой путь – я отступлю. Но их надо заставить работать. Сегодня задача – как действовать в этом направлении. Вы ж понимаете, что это за люди. 10 тысяч внесут деньги, а остальные – не заплатят. А потом в феврале-марте выйдут на улицы и будут кричать гвалтом. Им еще и копейку дадут за это. Поэтому цель одна – заставить их всех работать. И есть советский опыт, как заставить их работать. Я вот на Попкова смотрю – он их в СССР заставлял работать и сейчас можно заставить. В новом декрете мы все эти 350 тысяч заставим работать», - заявил диктатор.

Сharter97.org ведет онлай-трансляцию с выступления диктатора в «палатке».


Мнение

Колхозные феодалы
Колхозные феодалы Ирина Халип
Лукашенко полностью недееспособен
Лукашенко полностью недееспособен Владимир Некляев
Наш бой продолжается
Наш бой продолжается Максим Винярский
Архипелаг ЛУЛАГ
Архипелаг ЛУЛАГ Дмитрий Растаев


Интервью

Станислав Шушкевич: Лукашенко теряет власть
Станислав Шушкевич: Лукашенко теряет власть
Дмитрий Бондаренко: Трусость некоторых правозащитников провоцирует новые репрессии
Дмитрий Бондаренко: Трусость некоторых правозащитников провоцирует новые репрессии
Роман Бессмертный: Пора остановить идиотизм Лукашенко
Роман Бессмертный: Пора остановить идиотизм Лукашенко
Евгений Афнагель: Войну с народом Лукашенко проиграет
Евгений Афнагель: Войну с народом Лукашенко проиграет